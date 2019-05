Votez pour la Révélation 2019 de la chanson en Pays de Savoie

Ils sont 5 artistes a être sélectionnés par France Bleu Pays de Savoie. Découvrez-les et votez !

Vous avez jusqu'au 2 juin pour faire jouer vos réseaux et voter pour la révélation des Pays de Savoie !

Le vainqueur participera à la finale Régionale "Les Révélations France Bleu Auvergne Rhône Alpes 2019" enregistrée au FIL de Saint-Étienne, le mardi 18 juin, et diffusée à l’occasion de la Fête de la Musique, le vendredi 21 juin, sur les cinq antennes de France Bleu en AURA et sur France 3 AURA le jeudi 20 juin, après le Soir 3.

Le président du Jury des Révélations 2019 sera Richard Gotainer.

Auren

Un soir d'avril 2016, Calexico jour à l'Epicerie moderne à Lyon. A la fin du concert, Auren confie à l'un de ses membres du célèbre groupe venue de Tucson quelques maquettes de ses nouvelles chansons. Ses ainsi que débute cette histoire, ou plutôt quelle continue. Gonflée Auren...Volontaire surtout

Bears Towers

Les accents folk sont là, comme une signature, et cette dimension pop -rock apporte aux chansons plus d’explosivité, des ponctuations rythmiques marquées et des breaks secs et incisifs. Au fil de leurs compositions, ils construisent un univers riche et cohérent inspiré des grands mythes américains

Matthew Lewis Jr

C’est l'association de trois amis qui se connaissent depuis plusieurs années et qui ont travaillé ensemble sur ce projet.

Tous les trois évoluent déjà dans l'ombre sous différents pseudonymes, participant à de nombreuses productions dans des styles musicaux variés.

De leurs talents, de l’expérience et ambition, est né ce projet qui réunit leurs idées issues de leurs goûts musicaux personnels communs, funk, disco, house.

Piège à rêves

Le groupe Piège à rêves puise ses influences dans le répertoire français comme Noir Désir, Alain Bashung, Jacques Brel, Léo Ferré,... tout en étant très sensible aux artistes anglophones comme Radiohead, Pink Floyd, Archive, The Doors, …

Brake The Clock

Brake the Clock est un groupe de trois frères originaires d'Arêches-Beaufort. Leur musique pop rock est basée sur une formule atypique : guitare, accordéon, batterie et chant (principalement en anglais). Leur premier EP "Slow Children Playing" entièrement autoproduit est sorti en octobre 2018, on y retrouve 7 morceaux sur le thème de l'enfance et du jeu.

Maintenant à vous de faire votre choix. Votez !