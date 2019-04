Votez pour le Palmarès "ACTION ENFANCE fait son cinéma" 2019

150 enfants et adolescents motivés par le projet Issus des 11 Villages et 4 Foyers de la Fondation ACTION ENFANCE ont participé à cet incroyable festival du film en jouant un rôle d’acteur ou de figurant lors des tournages.

Des courts-métrages de fiction originaux et créatifs ... plus de 110 synopsis reçus autour d’une thématique laissant place à la créativité et l’imaginaire : "Et si… " .

Une soirée de gala exceptionnelle au Grand Rex à Paris est organisée en mai 2019 en présence d’un jury d’exception avec des personnalités françaises du cinéma et du spectacle.

Les 15 courts métrages seront diffusés et se verront remettre un Prix du Jury et un Prix du Public.

Votez pour le meilleur court-métrage 2019 (jusqu'au 27 mai 2019 à 18h)