Entreprises innovantes, sportifs engagés, associations actives, événements fédérateurs, les Grands Crus de l’Yonne sont chaque année l’occasion de féliciter ceux qui innovent et réussissent dans leur domaine.

Cette année votez pour 3 trophées

L'événement collectif de l’année 2017 (spectacle ou manifestation)

Le sportif de l’année 2017

L'association de l’année

Le Sens de l’Humour

Festival d’humour caritatif à Sens

Créé en 2016, ce festival d’humour a pour but de récolter des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose.

Le festival, en seulement trois éditions, a réussi à attirer des vraies stars de l’humour, pour toutes les générations, à l’image de la dernière édition où étaient présents Vérino, étoile montante du stand-up et bien connu sur YouTube, ainsi qu’un grand nom confirmé comme Anthony Kavanagh.

En 2018, c’était 65 bénévoles, 6 spectacles, 1.900 spectateurs (un record) et surtout 14 500 € récoltés pour la lutte contre la mucoviscidose.

La Structure Compagnie

C'est un lieu de culture et de création au cœur de la Puisaye. Son but est de promouvoir la culture sous toutes ses formes dans cette zone de revitalisation rurale.

Poésie, littérature, théâtre, expositions, musique… La Compagnie, dirigée par Sylvie Pothier, propose chaque année une saison artistique du printemps à l’automne. Cette année, 13 compagnies différentes viennent en Puisaye à l’Atelier Bleu pour différents spectacles.

La Structure Cie est reconnue d'intérêt général, elle est titulaire de l'agrément Entreprise Solidaire et d'Utilité Sociale.

Graine d’espoir

Association pour l’Afrique. Créée à Escolives-Sainte-Camille en 2007, Graine d’Espoir a d’abord été montée par des collégiens, pour aider les populations africaines.

En 2017, elle a défini un projet avec une école du Niger pour financer les travaux des salles de classe. Les fonds nécessaires ont pu être récoltés via des emballages de cadeaux à Noël, un goûter « pain beurré », début janvier, à Coulanges-la-Vineuse, etc.

En 2016, Graine d’espoir a co-organisé le festival « Afrik’au cœur », avec le groupe Baobab 89 et Ysia. Ce festival des cultures de de cinéma d’Afrique a eu lieu pendant la semaine de la solidarité internationale, en novembre 2016 à Auxerre.

Le festival aura une édition 2018, elle est en préparation.

Le sportif de l’année 2017

Lenny Naudin, jeune champion de kick-boxing

Habitant de Chevannes, Lenny, 18 ans, a remporté 4 ans de suite le titre de double-champion de France en kick-light et light-contact, deux disciplines d’arts martiaux proches du kick-boxing.

Il fait partie de l’ABC, l’American Boxing de Chevannes. En octobre 2017, il part aux championnats d’Europe cadet et junior à Skopje, en Macédoine, et termine 9ème .

En décembre dernier, il remporte la finale de kickboxing pour les moins de 63,5 kg. Cette année, les championnats 2018 se tenaient en avril, mais l’ABC n’a remporté aucun podium.

Jéremy Maison, cycliste professionnel dans le team Fortuneo/Samsic

Né en 1993, il grandit à Diges, en Puisaye. Il intègre le Vélo-Club de Toucy de 2007 à 2014, année où il remporte le tour de Côte-d’Or en Elite Nationale. En 2015, il rejoint le Club Cycliste d’Etupes, dans le Doubs. La même année, il obtient son diplôme de masseur-kinésithérapeute, au terme de plusieurs années d’études.

Avec son profil de grimpeur, Jérémy Maison devient professionnel en 2016, recruté par le team FDJ (dont le directeur sportif n’est autre que Franck Pineau, icaunais, père du cycliste Thibault Pineau). Sous ces couleurs, il court le Tour de Catalogne et le Tour de Suisse en 2016.

En 2017, il participe à son premier Tour Down Under en Australie où il termine 5ème du classement montagne. C’est sa course préférée.

Arnaud Chassery, aventurier, organisateur d’expéditions et nageur longue-distance

Né en 1977 à Joigny, cet habitant de Chamvres est un touche-à-tout. Sportif militant, il réalise plusieurs défis pour défendre la cause du handicap.

Arnaud Chassery est membre de la société des explorateurs français depuis 2015, titulaire d’un brevet d’Etat d’alpinisme.

En 2008 et 2010, il traverse la Manche et le détroit de Gibraltar sans matériel.

En 2012, il réalise un tour du monde à la nage pendant 4 mois avec le sportif Philippe Croizon, amputé des 4 membres.

En octobre 2017, il participe à l’opération « Un sommet pour une rampe », l’ascension du Kilimandjaro avec Yann Jondot, maire de Lagoëlan (Morbihan) et paraplégique.

Le but est de montrer « qu’il est plus facile d’escalader une montagne de près de 6000 mètres, que d’accéder à certains lieux en France ».

A l’issue de cette expédition, ils sont reçus au Sénat et à l’Assemblée Nationale. François de Rugy prend un engagement pour améliorer l’accessibilité en France.

Cet été, Arnaud Chassery va traverser la Manche avec trois autres nageurs, au profit d’une jeune handicapée. Cette traversée est surnommée « l’Everest de la natation ».

L'association de l’année

Le Bellovidère, salle de spectacle pluridisciplinaire en Puisaye-Forterre

Situé à Beauvoir, au Nord-Est de Toucy, le Bellovidère donne sur la place centrale du village.

Le Bellovidère propose des spectacles toute l’année (avec des temps forts, le Bello d’hiver et le Bello d’été).

L’été dernier, le Bello d’été a fêté ses 10 ans. Pour l’occasion, l’équipe a proposé à chacun de venir avec un souvenir qui lui fasse penser au lieu : un dessin, un poème, un objet. Lors des spectacles d’été, un photomaton était mis à disposition avec divers accessoires, notamment des oreilles d’âne, l’âne qui est la mascotte des lieux.

Les fondateurs Selin Dündar et Nicolas Delarbre ont eu un coup de cœur pour cet endroit en 2007. Nicolas est Montpelliérain d’origine, et a étudié à Paris où il a intégré une école d’interprète. Selin est turque, chorégraphe pour l’Opéra de Paris, notamment.

Tous deux ont aussi des liens avec l’école de musique, danse et théâtre de PuisayeForterre : Nicolas y donne des cours de théâtre, et Selin a obtenu carte blanche pour la danse en 2016.

Chevannes VTT Loisirs, groupe de vététistes dans l’Auxerrois/Puisaye

Tous les dimanches, les membres se donnent rendez-vous au parc de Chevannes pour une sortie de 30 à 50 km tous niveaux. L’association compte une douzaine de membres licenciés.

L’an dernier, les bénévoles ont ouvert 15 km de voie verte, l’équivalent de 800 heures de travail.

Le 30 juin, c’est la 2ème « nuit des pirates », une randonnée VTT et marche nocturne, ambiance pirates, pour tous niveaux. Il y avait 160 participants l’an dernier.

Mi-septembre, les Salamandres Chevannaises : un événement VTT aussi, avec des parcours de 8 à 65 km. Il y avait 350 participants l’an dernier.

Association des Entrepreneurs du Tonnerrois

Une association visant à fédérer les entrepreneurs du territoire et valoriser leur travail

Créée en 2015, l’AET vise à valoriser le travail de chacun. Elle propose de mutualiser les ressources. Via le site internet, les entreprises peuvent demander ou proposer tel ou tel outil ou compétence : de l’administratif, des locaux, du covoiturage…

L’AET organise régulièrement des petits-déjeuners à thème : réseaux sociaux, financement participatif, initiation à la vidéo promotionnelle sur smartphone, etc.

Eric Monnoyer, le président, est aussi responsable commercial de MG concept, une entreprise luxembourgeoise de « coaching professionnel ». Il possède également des chambres d’hôte avec son épouse Véronique.

Parmi les membres du conseil d’administration, on trouve des représentants de domaines viticoles (Coté, Gruhier), de tourisme (gîte la Parenthèse, Le Vin tout simplement)…

Château de Monthelon, un lieu dédié à la recherche et à la création artistiques : danse, théâtre, cirque…

Le château est habité par trois familles de manière permanente, il accueille des artistes en résidence toute l’année, environ 150.

Depuis l’an dernier, les membres du château interviennent dans des écoles locales (Montréal, Précy-le-Sec, Arcy-sur-Cure, Sauvigny…) dans un module « éducation artistique et culturelle ».

En juin 2017, un atelier « théâtre et cirque en prison » a été organisé à Joux-la-Ville, avec la convention Culture et Prison du SPIP.

Entre 2016 et 2017, le château a réalisé des ateliers clowns avec les adultes handicapés de l’Isle-sur-Serein.

Tous les ans, l’association organise les Rencontres de Monthelon.

Le château est ancien et doit être rénové. En 2017, il a déjà été raccordé au réseau d’eau potable, pour un montant de 12 000 €.

Aujourd’hui, d’autres travaux sont nécessaires. Pour pouvoir prétendre à des subventions et des aides de fondations à la réhabilitation, le château ne doit plus être une propriété privée. C’est pourquoi le propriétaire cherche à le léguer à une collectivité locale.

L’outil en main ; des ateliers intergénérationnels où les seniors apprennent les activités manuelles aux jeunes

Des seniors apprennent à des jeunes de 9 à 14 ans ce qu’ils savent faire : taille de pierre, réparation de vélo, scierie, cuisine, menuiserie, électricité, pâtisserie… Pour montrer les métiers manuels aux jeunes.

L’outil en main est soutenu par la Chambre des métiers et de l’artisanat dans cette démarche.

Dans l’Yonne, 16 enfants participent tous les mercredis au château Saint-Loup de Brienon.

France 3 a consacré un reportage à l’association en 2017.

L’outil en main a été lancé en 2016 dans l’Yonne ; c’est le premier de Bourgogne. Il en existe 170 antennes en France, principalement dans le Nord-Est et le Centre.

