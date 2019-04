Votez pour les Grands Crus de l'Yonne 2019

Les Trophées des Grands Crus de l’Yonne sont nés en 2015. L’objectif est de célébrer les talents et initiatives d’hommes et de femmes qui, tout au long de l’année, créent de la richesse.

Pour cette 5e édition, les Grands Crus de l'Yonne proposent à toutes les énergies positives de concourir à travers les catégories suivantes

Association de l'année

Spectacle et événement de l'année

Sportif de l'année

Ensemble pour voir 89

Association de sensibilisation au handicap visuel

L’historique : Création en février 2016

La structure : Basée à Auxerre, l'association est une association d'aide aux personnes aveugles et malvoyantes pour améliorer les conditions de vie quotidienne des malvoyants. Elle mène des actions de sensibilisation au handicap visuel à travers différentes interventions ; accompagner et soutenir les personnes souffrant d'un handicap visuel ; créer des manifestations culturelles afin d'informer les personnes sur la mal voyance et la cécité ; participer aux commissions communales et intercommunales ainsi qu'aux commissions consultatives de sécurité et d'accessibilité afin de veiller à l'application des lois concernant les personnes handicapées et à mobilité réduite. Projets : organisation d'ateliers ludiques mais aussi des repas à l'aveugle dans différents restaurants.

Effectifs : 40 adhérents

Le dirigeant : Isabelle Pleux, 38 ans est aide-soignante. Sensible à cette question pour des raisons familiales, elle a décidé de créer l'association.

Au bonheur des chutes

Association qui donne une seconde vie aux matériaux

L’historique : Création en novembre 2017

La structure : Basée à Auxerre, Au bonheur des chutes est une recyclerie. Elle récupère des chutes de matériaux dans des entreprises industrielles locales ou des collectivités afin de leur donner une seconde vie et les revendre à bas prix dans un magasin. Elle organise également des ateliers et animations pour faire découvrir différentes techniques de l’artisanat à travers ces matières. Elle lutte pour la diminution de la production des déchets et la protection de l’environnement.

Les Entrepreneures du Tonnerrois

L’historique : Créée en 2015, l’AET a lancé une évolution digitale, en co-développement et partage d’expérience, aide à la stratégie d’entreprise et aide aux entreprises en matière de communication interne, externe et marketing. L’AET se présente comme un club d’entrepreneurs « nouvelle génération ».

Le concept : Club d’entrepreneurs ayant pour but de fédérer et de mettre en réseau les forces économiques du territoire.

Objectifs et résultats : Bien cerner les demandes mais aussi les besoins des entrepreneurs du Tonnerrois ;

Co-développement : l'AET a su créer une base de confiance qui permet un véritable lien entre les membres et qui invite au partage de sa situation économique et sociale, pour un meilleur développement de son entreprise et celles des autres.

Le Président : Benjamin Lemaire

Club Cœur et Santé

Association sport santé

L’historique : Le Club Cœur & Santé a été créé en septembre 2016. 75 adhérents, en l’espace de 2 ans et demi. L’augmentation rapide et continue des adhésions montre un besoin de pratiques d’activités physiques adaptées, qui permet une reprise modérée après un souci de santé, vers un meilleur bien-être de santé et un équilibre personnel.

Le concept : Le Club Cœur & Santé d'Auxerre organise des activités physiques adaptées afin de se protéger contre les maladies cardio-vasculaires. C'est une section locale de l'Association de Cardiologie de Bourgogne, affiliée à la FFCardiologie. Le club bénéficie du partenariat du Service Cardiologie du Centre hospitalier d'Auxerre (Dr S.Mourot) et permet de prolonger les bienfaits du Service de Réhabilitation Cardiaque (SRC) de l'hôpital de Joigny.

Le Club CCS Auxerre repose sur un groupe de bénévoles et agit sur 3 vecteurs :

1- Des activités physiques modérées et variées

2- Des actions de formation et d’éducation à la santé par l’intervention d’un cardiologue référent.

3- Le « Parcours du Cœur », un événement local annuel partagé qui mobilise nos adhérents et propose des randonnées au grand public dans le cœur de ville (Auxerre).

Résultats / à venir : Le club « Coeur & Santé » d’Auxerre souhaite développer ses activités au service de ses adhérents du Grand Auxerrois (CAA) et communique dans cet objectif afin d’être mieux connu et reconnu. Son cœur de cible est formé des personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ou en prévention mais aussi celles qui veulent reprendre une activité physique modérée, premier pas vers un bien-être personnel et de santé.

Le Président : Vincent Valle

Contact

Mail : cœur-sante-auxerre@orange.fr

Adresse : Club Cœur & Santé d’AUXERRE / « Club Vert » Route de Vaux, 89000 AUXERRE

Saint Vincent de Vezelay

Incontournable fête viticole, la Grande Saint-Vincent (saint patron des vignerons) de Bourgogne

L’historique : Après Chablis en 1976 et 1999, et Irancy en 2016, Vézelay a été la troisième commune de l’Yonne à accueillir la Saint-Vincent tournante de Bourgogne. Il s’agit d’une fête où chaque année une appellation différente invite les autres. Vézelay a obtenu une AOC village fin 2017. La 75e édition de la Saint-Vincent de Bourgogne s’est déroulé à Vézelay les 26 et 27 janvier 2019.

Le jury des Grands Crus de l’Yonne a sélectionné cet événement pour sa très belle réussite, l’immense travail fourni par ses organisateurs et l’image positive de l’Yonne qu’il a donné.

Taingy dans la Rue

Festival de rue

L’historique : Créé en 2006, le festival de Taingy est un festival destiné aux arts de la rue. Il a pour but de renforcer le lien social. Il est devenu une vraie vitrine culturelle. Pendant un weekend, les rues de cette commune de 300 habitants, deviennent des lieux de spectacles populaires. L’accès y est gratuit.

C’est une ambiance incroyable portée par des bénévoles hyper actifs et qui dans une toute petite commune bouleverse la vie le temps d’un we.

L’association organisatrice : « Les Amis du Patrimoine de Taingy » a vu le jour en 1986, à l’initiative d’habitants de la commune. Son objectif est de préserver le patrimoine de la commune : son église du XVIe siècle, ses lavoirs, ses croix et ses calvaires et ses carrières souterraines. L’association est soucieuse de préserver ce patrimoine identitaire, de partager, de faire connaitre, de faire vivre et revivre ces témoignages liés au passé commun à tous.

Edition 2019 : Pour la 14e édition prévue les 24 et 25 mai prochain, des fanfares, du théâtre, du mime, du cirque, de la voltige sont attendus.

Le festival espère faire le plein de visiteurs comme l’année passée. Après une édition 2017 compliquée par la pluie, l’édition 2018 a rassemblé près de 5 000 visiteurs.

Le jury des Grands Crus a sélectionné cet événement pour son dynamisme et la très belle ambiance à découvrir absolument !

Festival des foins

Festival de musique

L’historique : Crée en 2012, le festival s’organise sur la commune de Saint Germain des Champs, dans le petit hameau de Montigny, aux portes du Morvan. Il s’agit d’un festival de musique éclectique dont l’objectif est de favoriser l’accès à la culture des publics les plus fragilisés afin de lutter contre l’exclusion sociale. Il s’adresse à la population locale avec des artistes de la région. C’est un festival à taille humaine et familial qui s’interdit d’accueillir plus de 3 000 personnes chaque année.

La 8e édition : Elle aura lieu les 14 et 15 juin 2019 avec entre autre Sanseverino.

L’association : La boite a Meuh a pour vocation l’organisation de spectacles, de festivals, de manifestations et de déplacements à caractère culturel et festif et d’une façon générale toute activité culturelle, sociale, récréative et ludique. Elle organise des actions hors période touristiques à destination des locaux. Orientée vers l’animation musicale du pays morvandiaux avec notamment son Festival des Foins, elle souhaite faire revivre localement le canton et se consacre en particulier au développement de nouvelles animations, propres à satisfaire et réunir toutes les générations, pour la plupart issues d’un milieu rural défavorisé. Outre le festival, l’association a lancé un Meuzhic en bar cette année. Chaque premier samedi du mois, elle prend possession du bar de la Fontaine à Foissy-les-Vézelay pour y organiser un concert afin de faire revivre le lieu le temps d ‘une soirée.

Le jury a sélectionné cette manifestation pour sa démarche en faveur du dynamisme local, du lien social, et de l’environnement, et les belles affiches qu’elle réussit à réunir au fil des années.

Orlann Ombissa-Dzangue

Sprinteuse originaire de Sens

Le jury des grands crus l’a sélectionnée pour son palmarès et une volonté de fer prouvée par un retour au plus haut niveau après 5 ans d’arrêt ! Une performance incroyable.

Les volleyeuses de Sens (Sens Olympique Club : SOC)

Créé en 1959 comme club multisports, la section Volley-ball a été ouverte en 1961. L'équipe féminine évolue en Championnat de France d'Élite Féminine de volley-ball, la 2e division nationale féminine de ce sport depuis leur promotion en 2013. Il s'agit du principal club sportif féminin de la ville de Sens et l'un des principaux du département.

Playoff: Fortes de leur victoire 3 sets à 1 contre Saint-Dié samedi 2 février 2019, à Paron, les Lionnes du SOC concluent leur phase régulière d'Elite à la deuxième place de la poule A, leur garantissant ainsi une qualification pour les playoff pour la première fois de son histoire !

A la clé, un seul billet pour la Pro A, une magnifique perspective !

Le jury des Grands Crus les a sélectionnées pour leurs performances et leurs qualités humaines.

