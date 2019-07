Votez pour les meilleurs spectacles du festival OFF d'Avignon 2019 avec les Petits Molières

Pendant toute la durée du festival Off d'Avignon, un jury constitué de membres de l'association les Petits Molières et de France Bleu Vaucluse, aura pour mission d'assister aux spectacles sélectionnés pour le concours, de désigner et récompenser les plus illustres d'entre eux sur des critères bien spécifiques.

Cliquez pour découvrir la liste des spectacles !

Les catégories éligibles :

le meilleur spectacle,

les meilleurs premiers rôles, masculins et féminins,

masculins et féminins, les meilleurs seconds rôles, masculins et féminins,

La remise des prix aura lieu en décembre à Paris.

À vous de voter !