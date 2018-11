Ardes-sur-Couze, France

Le 13 septembre dernier le parc animalier d'Auvergne a vu une naissance exceptionnelle : celle d'un petit singe siamang.

Le siamang est le plus grand de tous les gibbons. Il vit dans les forêts équatoriales de Malaisie et de l'île de Sumatra en Indonésie. Une espèce très menacée dans la nature, et qui fait l'objet d'un programme de reproduction européen, auquel participe le parc depuis plusieurs années.

Cette naissance est donc très importante pour la conservation de l'espèce. Sa population a en effet diminué de plus de 50 % durant les 40 dernières années.

