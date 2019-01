Votre avenir le 1er et 2 février au Salon de la Formation et de l'évolution professionnelle à Lille Grand Palais

Lille Grand Palais, Lille, France

Vous voulez valider vos acquis professionnels pour vous sentir plus légitime au sein de vos fonctions ou faciliter votre retour à l’emploi ? Vous avez besoin de suivre l’évolution de votre secteur via des formations afin de faire progresser votre entreprise ?

La formation et l’évolution professionnelle :

La « formation tout au long de la vie » (aussi appelée formation continue ou formation professionnelle) vous permet de progresser dans votre carrière professionnelle. Elle est également devenue une nécessité pour les entreprises qui prennent conscience que tout évolue très vite et que leurs salariés doivent se former constamment pour rester performant dans leurs fonctions.

Rencontrer les bons interlocuteurs de la formation et de l’Évolution Professionnelles

Organisé en 4 secteurs reprenant chacun une thématique (Changer, Progresser, Se Former, Créer), le Salon de la Formation et de l’Évolution Professionnelle est une occasion unique de rencontrer les bons interlocuteurs (structures d’information et de financement, organismes de formation privés et publics, institutionnels, outils pédagogiques, e-formation). Vous obtiendrez les réponses à toutes les questions qui vous préoccupent, notamment en terme de démarches pour le Compte personnel de formation (CPF), l’entretien professionnel encadré, la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), le Congé Individuel de Formation (CIF), le contrat de professionnalisation ou encore les formations à distance.

Le Salon de la Formation et de l’Évolution Professionnelle est aussi l’occasion de choisir les organismes publics, consulaires et privés comme futurs partenaires, dialoguer avec les représentants d’institutions pour être orienté dans vos choix ou optimiser vos achats en matière de formation.

Créer ou reprendre une entreprise

Une évolution professionnelle ou un changement de cap peut aussi passer par la création ou la reprise d’une entreprise. Néanmoins, ces projets ne s’improvisent pas et il est indispensable de se faire conseiller et accompagner. Le Salon de la Formation et de l’Évolution Professionnelle vous apporte toutes les clés pour faire naître, avancer et réussir votre projet, en vous présentant notamment les dispositifs d’aides juridiques, commerciaux, financiers ou d’accompagnement…

A qui s’adresse le Salon de la Formation et de l’Évolution Professionnelle ?

• Salariés

• Demandeurs d’Emploi

• Chefs d’Entreprise

• Directeurs des Ressources Humaines

• Responsables Formation

Préparez votre visite au Salon de la Formation et de l’Évolution Professionnelle :

Pour bien préparer votre visite, et vous aider à identifier, définir et consolider votre projet, vous pouvez d’ores et déjà consulter nos diverses rubriques et articles spécialisés « Se former pour évoluer ». N’hésitez pas à poser toutes les questions qui vous préoccupent dans les commentaires des articles. Nos journalistes vous apporteront des réponses adaptées à vos objectifs.

Les conférences du Salon de la Formation et de l’Évolution Professionnelle :

Animées par un journaliste, en collaboration avec des spécialistes de la formation, les conférences sont l’occasion d’obtenir des précisions aux questions qui vous préoccupent. A l’issue de chaque conférence, les participants sont invités à poser directement leurs questions aux intervenants et à échanger sur la thématique abordée.

