Florent Mantey et Sébastien Pawly vous offrent votre bûche pour le Réveillon de Noël.

Sébastien Pawly, pâtissier chocolatier glacier confiseur et traiteur de métier à Montbéliard, fait vibrer vos papilles par sa créativité en utilisant des produits frais et de saison.

Bûche Sébastien Pawly - http://www.patisserie-pawly.com/

Florent Mantey, maître artisan pâtissier-chocolatier depuis plus de 30ans satisfait vos papilles par son art à Valdoie.

Bûche Florent Mantey - patisserie-mantey.fr

Tous les jours de la semaine on cuisine ensemble. Du 18 au 22 décembre on régale vos palais par le talent de ces deux artistes en vous offrant votre bûche de Noël. Pour tenter votre chance restez à l'écoute de la Vie en Bleu entre 10h et 10h45.

Un numéro de téléphone à retenir : 03 84 22 82 82.