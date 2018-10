Envoyez-nous votre recette de gâteau basque avec un touche chocolatée et gagnez un magnifique séjour en Corse, à vos tabliers !

Dans le cadre du premier salon du chocolat et des délices basques à la Halle d’Iraty de Biarritz (30/11 au 2/12), France Bleu Pays Basque fait appel à votre créativité pour marier deux saveurs incontournables du Pays Basque : le Chocolat et le gâteau Basque. Proposez-nous votre recette de gâteau basque agrémenté d’une note chocolatée selon votre goût et vos idées. Vous avez jusqu'au 18 novembre pour nous adresser vos propositions de recette et c'est peut-être vous qui remporterez un superbe voyage pour deux en Corse ! Si vous êtes sélectionnés , vous viendrez au salon du chocolat et des délices basques de Biarritz pour faire déguster votre création à notre jury.

Soyez créatif, il ne s'agit pas simplement d'un gâteau basque au chocolat !

Vous pensez que votre gâteau basque avec une touche chocolatée est le meilleur et vous souhaitez entrer dans la compétition ? C'est le moment de tenter l'aventure et de proposer votre recette originale. Pour participer, remplissez le formulaire ci-dessous avant le 18 novembre minuit. Vous allez ainsi pouvoir détailler votre recette et nous joindre une photo de votre dessert.

Le premier salon du chocolat et des délices basques à la Halle d’Iraty de Biarritz du 30 novembre au 2 décembre 2018 avec France Bleu Pays Basque. Cet événement ouvert au public permettra aux visiteurs de découvrir absolument tous les produits à base de chocolat grâce à plus de 100 exposants. Ce salon permettra aussi de promouvoir l’ensemble des savoirs- faire des artisans chocolatier, pâtissier et glacier du Pays basque.

De 10h à 19h. Nocturne le samedi jusqu'à 23h. Entrée : 4 € Gratuit pour les moins de 16 ans