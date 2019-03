Vous rêvez de toucher les nuages? Ce baptême Hélico à Roche La Molière dimanche 31 mars est pour vous!

Journée Baptême Hélico à Roche La Molière ce Dimanche 31 Mars 2019

Fly For You, la seule compagnie aérienne du Département de la Loire, vous propose le dimanche 31 Mars, de décoller pour des vols découvertes où panoramiques en hélicoptère à bord d’un Robinson R44, hélico américain 4 sièges (dont 1 occupé par le pilote 😉 soit 3 places passagers).

Une activité ludique, unique et ouverte à tous à réaliser en famille ou entre amis.

En volant avec Fly For You Hélicoptère vous nous permettez de contribuer aux ressources de l’association Enfance et Partage National.

Profitez d’un moment exceptionnel dans les airs, lors d’un baptême hélico avec un de nos pilotes et partez, petits et grands, à la découverte de Ville de Roche la Molière , le Barrage de Grangent et même les gorges de la Loire comme vous ne les avez jamais vu.

La page Facebook

Infos et réservations 06 60 04 37 68