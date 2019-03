Vous aimez la Chasse au trésor, venez aux Novacieries de Saint-Chamond du 23 au 24 mars 2019

Géocatching patrimoine à Novacieries Saint Chamond

Chasse au trésor 2.0, le géocaching consiste à chercher via la géolocalisation des boîtes cachées. Il en existe plus de 3 millions en France !... Six d’entre elles se cachent dans le parc de Novaciéries à Saint-Chamond !

Elles vous content l’histoire de ce haut lieu industriel passé, les Anciennes Forges et Aciéries de la Marine et des Chemins de fer. Dans un bosquet, sous une pierre… elles peuvent être partout ! Rendez-vous au skate park pour récupérer les instructions - sur un panneau d'information, téléchargez l’application sur votre smartphone et partez en chasse ! N’oubliez pas d’annoter le registre de passage !

