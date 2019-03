Vous aimez le bon vin et les produits de notre terroir, venez au 4ème Salon Gier du vin du 15 au 17 mars à L'Horme

La 4ème édition du Salon Gier Vin, organisée par le Rotary Club de St Etienne – Vallée du Gier, en collaboration avec "My Love is Wine", accueille des vignerons de la France entière, et vise à rassembler les acteurs du monde viti-vinicole et tous les amateurs de bons vins, particuliers ou professionnels.

Ce salon, propose une sélection d’une quarantaine d’exposants qui se distinguent par leur travail exigeant, respectueux de l’environnement et reflétant l’identité d’un terroir"

Horaire d'ouverture:

Vendredi : de 17h à 21h

Samedi : de 10h à 20h

Dimanche : de 10h à 17h

