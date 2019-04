Vous vivez foot? Une place pour la finale nationale à Paris en jeu!

Ce tournoi réunit les joueurs du monde entier pour célébrer une passion commune : le football.

C'est une compétition rapide, technique et ludique, disputée dans plusieurs pays sur six continents, dont la maison du joueur, le Brésil, et la France, où il joue pour le Paris Saint-Germain.

Les règles sont simples :

Chaque match dure 10 minutes, il n'y a pas de gardien/ne de but et chaque fois qu'une équipe marque, l'autre perd un joueur.

Vous devez les surpasser toutes pour participer à la Finale Mondiale au Brésil. Cette année, le tournoi est ouvert aux équipes de cinq à sept joueurs âgés de 16 à 25 ans.

Les équipes peuvent choisir deux joueurs/euses de plus de 25 ans pour leur équipe.

.

Du 9 mars au 24 mai, les équipes inscrites pourront participer aux qualifications régionales dans 16 villes en France .

L'équipe gagnante de cette étape se verra offrir un billet pour la finale nationale qui se déroulera sur Paris début Juin 2019 et _rencontrer Neymar en personne_!

A Saint-Etienne le Samedi 20 Avril

📍 Stade Saint-Saëns , 22 Boulevard Camille Saint-Saëns de 10h à 15h30.

Inscriptions (55€ de frais par équipe 5-7 joueurs) ici

Toutes les qualifications en France ici

Règles du tournoi