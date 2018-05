Un concert au profit des Restos du Coeur de la Vienne.

Pour ce concert de la chorale et de l’orchestre de l’université de Poitiers, Dorothée et Augustin Maillard ont concocté un voyage musical dans les mondes imaginaires des jeux vidéo et des films.

Ainsi, les 100 choristes et 70 instrumentistes interpréteront « Star-Wars », « Games of Throne », « Le Seigneur des anneaux » mais aussi du Moussorgski et du Ravel.

"Voyage dans l'imaginaire" par la chorale et l’orchestre de l’université de Poitiers

Samedi 26 mai 2018

20h30

Châtellerault

Parc du Chillou

Tarifs

10 € et 5 €

Réservations : 05 49 88 11 11