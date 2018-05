Une pièce de Sophie Forte avec Corinne Touzet et Jean-Erns Marie-Louise

C'est l'histoire d'une rencontre improbable entre Juliette et Moctawamba. Vendredi soir, Juliette, la femme du Patron, angoissée, énergique, drôle, hystérique, abandonnée, complètement citadine, et l'homme de ménage Moctawamba, africain mutique, lunaire, poète, secret et père de famille, se retrouvent coincés au deuxième sous-sol de l'entreprise. Ces deux univers que tout oppose vont permettre, peu à peu, d'agrandir cet espace de jeu pour s'ouvrir et s'enrichir, tout comme notre regard sur les autres.

