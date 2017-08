Voyageurs Immobiles : Jeux vidéos, mangas, comics, au Quasar à Cherbourg du 1er au 3 septembre

La ville de Cherbourg-en-Cotentin propose cette année un nouveau rendez-vous dans le cadre de la Biennale du 9ème art (BD) : "Voyageurs Immobiles, les rencontres de la Pop Culture"

Du 1er au 3 septembre, c'est tout le Quasar qui sera aux couleurs de la Pop Culture. La bibliothèque Jacques Prévert, le théâtre à l'Italienne, la médiathèque, le musée Thomas Henry accueilleront ateliers et expositions. Un programme très riche et totalement gratuit.

Côté expos : "Les méchants dans le cinéma", avec 31 "méchants" à découvrir, "Archives", avec des sérigraphies autour du cinéma (Star Trek, le Seigneur des anneaux, Harry Potter...), ou encore la visite guidée de l'exposition Winsor McKay.

Côté ateliers : sérigraphie autour de Little Nemo, confection de licornes en papier plié, ou tutoriel cosplay (jeux de rôles en costumes) sur modèle.

Un salon du livre et des produits dérivés, mangas, comics, sci-fi, avec dédicace d'une vingtaine d'auteurs se tiendra dans les foyers du théâtre. Le cinéma CGR-Odéon proposera quant à lui une soirée Batman le samedi, ainsi qu'un cycle Miyasaki.

Kayane, célèbre joueuse professionnel française de jeux vidéos, sera présente samedi et dimanche pour des démonstrations de Injustice 2, Taken 7 et Street Fighter V.

France Bleu Cotentin, radio partenaire de Voyageurs Immobiles sera en direct du hall du théâtre à l'italienne vendredi 1er septembre de 16h à 19h.

