Voyagez d'une époque à une autre avec l'AGJA

A l'occasion des 110 ans de l'AGJA, France Bleu Gironde est en direct de Caudéran le dimanche 24 septembre de 11h à 13h avec Jean-Michel Plantey.

L'AGJA est issue de la fusion en 1972 de deux Patronages, l’Avant Garde de Caudéran et la Jeanne d’Arc pour devenir l’Avant Garde Jeanne d’Arc Bordeaux Caudéran. L'association se développe autour de disciplines sportives de compétition et de détente, puis des activités socioculturelles et enfin des activités d’animation à destination des jeunes dans et en dehors de l’école avant de devenir Maison de Quartier.

Aujourd'hui l’AGJA fête ses 110 ans et vous convie à un voyage d'une époque à l'autre :

avec un village 1907 : Démonstrations et initiations à l’art de l’imprimerie, outils et objets anciens en bois, découverte de l’art du vitrail, démonstrations d'un maréchal ferrant, sculpture sur pierre et argile...

la rue du temps : stands thématiques et ludiques (voitures de collection, jeux d’arcade, jeux de plateaux, théâtre, danse, musique, vélos ,roller, Télécommunications et Philatélie...

l'univers 2017 : Cuisine moléculaire, création d’objets cartonnés, tournoi FIFA, réalité virtuelle, atelier graf...

Flash Mob à 17h00 ! Soyez acteurs du final de l’évènement et venez danser !