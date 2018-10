"La Lorraine notre signature" présente son grand week-end gourmand et des savoir-faire lorrains au NEC de Marly les 27 et 28 octobre. Les saveurs et savoir-faire de notre région seront à l'honneur le temps d'un salon.

"La Lorraine notre signature" organise son grand salon les samedi 27 et dimanche 28 octobre à l'Espace Le Nec de Marly : un grand week-end gourmand et des savoir-faire lorrains.

Week-end gourmand

Toute la semaine, retrouvez des interviews des producteurs exposants, chaque matin à 10h45 sur France Bleu Lorraine

Un salon aux couleurs régionales

Retrouvez plus de 40 exposants fiers de mettre en avant leurs produits ou leurs savoir-faire et, à travers eux, notre belle Lorraine. Il y en aura pour tous les goûts :

Viande / Charcuterie / Charcuterie pâtissière

Produit laitier / Oeuf

Tomes de Lorraine - Fromagerie de l'Abbaye de Vergaville - ©Fromagerie de l'Abbaye de Vergaville

Épicerie

Fruit / Légume

Boulangerie / Pâtisserie / Biscuiterie / Confiserie

Les indispensables Macarons de Boulay ! - ©Macarons de Boulay

Boisson

Horticulture

Textile

Matériaux d'arts

Cosmétique

La savonnerie artisanale L'Atelier des Bulles - ©L'Atelier des Bulles

Démonstration, concours et dégustation

Un pôle démonstration culinaire est organisé pour le plus grand plaisir des fins gourmets mais également des dégustations et animations ainsi que de nombreux lots à gagner.

Julien Bourin et Sandrine Schweitzer - les 2 finalistes lorrains de l'émission "Le Meilleur Pâtissier" sur M6 - sont les parrains de cette première édition : ils donneront des cours de pâtisserie au grand public et mettront en place le concours du meilleur pâtissier lorraine, avec de beaux cadeaux à la clé.

Rendez-vous donc samedi et dimanche, de 10h à 18h, à l'Espace Le Nec de Marly. l'entrée est gratuite et l'inauguration officielle aura lieu le samedi à 11h.

Et retrouvez tout le programme et les différents exposants ci-dessous :