Week-end irlandais en Val de Saire les 8 et 9 mars

La 8ème édition du Week-end irlandais en Val de Saire à Saint-Pierre Eglise et Quettehou aura lieu les 8 et 9 mars 2019. La billetterie pour le concert exceptionnel de Calum Stewart est ouverte !

Quettehou, France

Le programme du Week-end irlandais en Val de Saire 2019 :

- Vendredi 8 mars à partir de 20h : Session irlandaise

Le P’tit Bistrot et la Terrasse Gourmande de Saint Pierre Eglise se transforment en pubs irlandais. Les musiciens s’y donnent rendez-vous et partagent une soirée festive avec clients et spectateurs. Entrée Libre

- Samedi 9 mars à 20h, concert de Calum Stewart à la Halle aux grains de Quettehou.

L'écossais Calum Stewart compositeur de musique celtique écossaise est un virtuose de la cornemuse irlandaise, le Uilleann Pipe. Il a été lauréat du prix d’instrumentaliste écossais de l’année 2018 lors des prestigieux BBC Scots Trad Awards.

Calum Stewart présente en 2019 un nouveau spectacle mêlant musique et danse sur les thèmes de son dernier album "Tales From The North".

En première partie du concert de Calum Stewart, les caennaises de Horzines Stara.

Le groupe Horzines Stara était dans Le Live de France Bleu Cotentin le 18 novembre 2018.

Réécoutez tout Le Live du groupe sur France Bleu Cotentin : Le Live d'Horzines Stara

Le concert du week-end irlandais en Val de Saire 2019 en pratique :

Samedi 9 mars 2019 à 20h à la Halle aux Grains : 1 Place du Marché, 50550 Quettehou

Tartines, crêpes et buvette sur place.

Tarifs : 17€ en prévente et 19€ sur place. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservations : Billetterie pour le concert de Calum Stewart.

Le Week-end irlandais en Val de Saire est organisé par l’association MusikenSaire. Renseignements : 02 33 54 39 10

