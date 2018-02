Week-end Irlandais en Val de Saire, les 9 et 10 mars

Par Marie-Brigitte Leflot, France Bleu Cotentin

Les 9 et 10 mars 2018 le Val de Saire dans la Manche se met à l’heure irlandaise. L’association MusikenSaire organise un week-end de fête à Quettehou et Saint-Pierre-Eglise avec des stages de danse et musique celtiques, des concerts, un spectacle de danses irlandaises et un bal folk.