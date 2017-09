"WRZZ" Appuyez sur le bouton

En tournée dans le Vaucluse, un spectacle à base de sons et de sonnettes..

Plus un vélo, une rose et un sac à dos. Référence du théâtre de rue, la compagnie 26000 couverts présente « WRZZ» une petite forme en trio. Flanqué de deux créateurs de son, Christophe Arnulf tient son monde en haleine durant 30 minutes, seul devant une porte et un digicode.

MAG_SPECTACLE_CHRONIQUE--WRZZ_WEB_GOOD Copier

« WRZZ » avec Christophe Arnulf plus Aymeric Descharrières et Alexandre Flahaut aux samples et aux manettes, la création de 26000 couverts vous attendce mardi à 19H, ce mardi place de la Mairie aux Taillades.

Mercredi 18H30, rue Camille Corot à Cavaillon. Jeudi 19H place Auzias Jouveau Caumont sur Durance. Vendredi 19H place de la Mairie Lacoste.

Enfin samedi 16H30 à la Garance en lever de rideau de la soirée d’ouverture de saison.