XVIIIe rencontres de violoncelles de Moïta

Le 14 juillet à Tallone

Le 15 juillet à Moïta

Le 16 juillet à Pietra di Verde

Nous fêtons les 18 ans de nos rencontres de violoncelles de Moita cette année. Ce passage à l’âge adulte se fera au moyen d’un disque qui rassemblera une grande partie de tous les amis qui ont pu nous accompagner depuis 2006 autour du programme CANT’IN CELLI. L’enregistrement présentera de grandes chansons Corses, interprétées par de grandes voix Corses dans un écrin de violoncelles. Il sera produit par nos rencontres et réalisé sur place par le Label classique Lyrinx.

L’association de nos rencontres et de Lyrinx (une entité internationalement reconnue dans le milieu de la musique classique et dans celui de la prise de son) est déjà en soi une très belle reconnaissance de l’intérêt artistique de cette réalisation. CANT’IN CELLI figurera ainsi aux côté de très grands artistes tel HORZOWSKY, Pierre BARBIZET, Yvri GITLIS, Catherine COLLARD ou Truls MORK dans le catalogue de cette maison d’excellence.

Compte tenu de cette réalisation, la saison 2017 ne présentera que 3 soirées les Vendredi14 (à Tallone), Samedi 15 (à Moita) et Dimanche 16 Juillet (à Pietra di Verde). Comme toujours ces concerts seront en entrée libre, mais ils débuteront à 21h car le nombre de participants sera plus important que d’habitude. Les 3 programmes, différents chaques soirs, nous garantissent un florilège de musique instrumentale et de fabuleuses chansons interprétées par Michel PAOLI, PetruSantu GUELFUCCI, Sébastien TRAMONI, Jean Pierre LANFRANCHI, Carmin BELGODERE et Elia VALLECALE, Jean Luc GERONIMI, Jérôme CASALONGA, la CUNFRATERNA di A SERRA et sans doute quelques autres surprises…