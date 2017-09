XXIVe Salon et Congrès National de Généalogie au Havre

3 jours pour faire découvrir la généalogie aux non-initiés et notamment aux jeunes.

En 1972, le 1er Congrès National de Généalogie s’est tenu à Bordeaux; l’année suivante à Nantes, puis tous les deux ans dans des régions françaises différentes, mais jamais en Normandie.

2017… Année symbolique pour Le Havre puisqu’elle marque le 500ème anniversaire de la fondation de la ville ; en effet, le 8 octobre 1517, le roi François 1er signe la charte de la fondation du port du Havre de Grâce. Mais François 1er c’est aussi, pour les généalogistes, la référence… la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts, celle-là même qui imposait l’usage du français dans les actes d’état-civil qui devaient être tenus sur des registres dans les paroisses.

Invités d'honneur : les OUTRE - MER

Programme du Congrès

Vendredi 8 septembre

9h00 à 21h00 : salon de la généalogie

9h30 à 17h45 : conférences et ateliers

11h00 : cérémonie d’ouverture

16h30 : remise des récompenses aux écoles et centres de loisirs

18h30 à 21h00 : soirée créole (repas * )

Visites culturelles et touristiques *

Samedi 9 septembre

9h00 à 18h00 : salon de la généalogie

9h30 à 17h45 : conférences et ateliers

20h00 : soirée de gala « Renaissance » au Centre des Congrès (repas * )

Visites culturelles et touristiques **

Dimanche 10 septembre*

9h00 à 16h00 : salon de la généalogie

9h30 à 15h15 : conférences et ateliers

15h30 : cérémonie de clôture

Visites culturelles et touristiques le matin sur réservation

Plusieurs expositions seront proposées au public:

Tableaux généalogiques de havrais et normands célèbres