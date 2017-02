Youssou N'Dour à la Médoquine de Talence

Seulement 2 dates en France dont une dans la métropole Bordelaise ! France Bleu Gironde vous invite d'ici au 23 mars au concert du chanteur, à la Médoquine de Talence, mardi 28 mars 2017, 20h30.

Vous vous souvenez tous de son duo avec Neneh Cherry "7 seconds". Le chanteur né à Varsovie revient avec une nouvelle tournée : Youssou N'door et l'étoile de Dakar grâce à l'association Horizons Croisés et Ndaly Production. Mais Youssou N'Dour, ce sont aussi des chansons comme "Undecided" ou "l'enfant nu, l'enfant noir". France Bleu Gironde soutient cette soirée et vous invite à découvrir son univers sur scène, à la Médoquine de Talence, mardi 28 mars 2017, 20h30.

Celui qui a lancé la fameuse "danse du ventilateur" en 1979 avec son groupe L'Etoile de Dakar, s'est très vite imposé comme l'ambassadeur de la musique sénégalaise. Youssou Ndour part à la conquête de l'Europe à l'age de 24 ans, partage les scènes prestigieuses avec des stars internationales (Jacques Higelin, Mory Kante, Peter Gabriel, Tracy Chapman...). Le petit prince de Dakar accède à la cour des grands et devient une vedette planétaire. Son tube mondial avec Neneh Cherry assoit sa réputation internationale. En 2007, Youssou Ndour est élu par le magazine Times parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde. En Avril 2012, Youssou Ndour a été nommé ministre de la culture et du tourisme du Sénégal. Il est aujourd'hui Ministre conseiller du président de la république et reprend les tournées dès que ça lui est possible. Justement la sortie de son dernier album sorti en Novembre 2016 chez Sony et intitulé "Africa Rekk" lui donne l'occasion de se produire dans le monde et nous avons le privilège d'accueillir une des deux dates françaises.