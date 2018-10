"ZEF : One man show de qualité depuis 1963" Le célèbre chroniqueur de France Bleu Nord qui vous dévoile un trait d'humeur(our) chaque matin se produit au Théâtre de l'EDEN à Lys-lez-Lannoy le samedi 20 octobre, 20h, pour son One Man Show "Père, Grand'Père et Repère" !

Père, Grand père et repère est un spectacle touts publics où vous retrouverez le style des chroniques et un vrai esprit café théâtre de convivialité, d’humour et d’interactivité. (Rassurez-vous, personne ne monte sur scène)…Zef vous invite à souffler ses 50 bougies et dresser le bilan d'un type qui a voté Mitterrand en 81 et qui a connu Mike Brant, John Lennon et Bob Marley du temps de leur vivant.

Un jour il devient Grand-père et père pour la deuxième fois, quasi simultanément. Un plombier lui demande s’il compte faire humoriste encore longtemps ? Et tout part de là. La cinquantaine, le dépistage chez le proctologue, la paternité à cinquante ans ...

Un grand bilan drôlissime.

ZEF Théâtre de l'EDEN à Lys-lez-Lannoy, le samedi 20 octobre 20h, avec France Bleu Nord.

ZEF à la radio, chaque matin 7h50

INFO + ICI lyslezlannoy.fr/agenda/one-man-show-de-zef-pere-grandpere-repere/