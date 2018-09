"ZEF : One man show de qualité depuis 1963" Le célèbre chroniqueur de France Bleu Nord qui vous dévoile un trait d'humeur(our) chaque matin se produit salle des Fêtes à Requignies pour son One Man Show "Père, Grand'Père et Repère" !

Père, Grand père et repère est un spectacle touts publics où vous retrouverez le style des chroniques et un vrai esprit café théâtre de convivialité, d’humour et d’interactivité. (Rassurez-vous, personne ne monte sur scène)…Zef vous invite à souffler ses 50 bougies et dresser le bilan d'un type qui a voté Mitterrand en 81 et qui a connu Mike Brant, John Lennon et Bob Marley du temps de leurs vivants.

Un jour il devient Grand-père et père pour la deuxième fois, quasi simultanément. Un plombier lui demande s’il compte faire humoriste encore longtemps ? Et tout part de là. La cinquantaine, le dépistage chez le proctologue, la paternité à cinquante ans ...

Un grand bilan drôlissime.

ZEF Salle des Fête de REQUIGNIES le samedi 29 septembre, avec France Bleu Nord.

ZEF à la radio, chaque matin 7h50

La première partie de "ZEF" sera assurée par l'artiste Jonathan Sumbu dit "Sum", un humoriste Belge déjà passé par Recquignies en 2017, nous revient avec un extrait de son 3ème One Man Show "il était temps", séparation, garde alternée, arrivée en TV, vous saurez tout surb sa nouvelle vie .

