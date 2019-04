Zia’n Blues

Pour Marie-Ange Geronimi, ce projet est en fait le résultat de plusieurs rencontres. Celles, tout d’abord, avec Patrick Mattei et J.Baptiste Filippi, avec lesquels entre autres, elle partageait la scène au sein du groupe Zia Devota. Sa rencontre ensuite avec Jacky Micaelli, qui lui a donné le goût du chant traditionnel tant profane que sacré, et tous ceux qu’elle a croisés, lors d’ateliers de chants qu’elle animait, et qui l’ont poussée à reprendre la scène . Portés par le désir d’une réelle proposition artistique, ensemble, ils on travaillé à la mise en place de ce spectacle qui comporte plus d’une vingtaine de chansons et qui allie chant traditionnel, créations et reprises de certains de leurs « vieux » morceaux réarrangés à la sauce Blues.

Distribution/Chant : Marie-Ange Geronimi

Guitare : Patrick Mattei (Reste de la distribution en cours).