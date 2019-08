Simplé: découvrir la permaculture grâce à l'association La forêt nourricière

Simplé, France

C'est dans le petit village de Simplé que s'est déroulé cette séance d'initiation à la permaculture de 14h à 18h et dirigée par Franck Nathié, co-fondateur de l'association La forêt nourricière et passionné de botanique. Contrairement aux idées reçues, la permaculture n'est pas qu'une méthode de jardinage, comme le rappelle Franck Nathié. "C'est avant tout concevoir de façon écologique la maison dans laquelle on vit, son jardin, mais aussi ses relations de voisinage et familiale." Une vraie philosophie de vie.

Pour comprendre cet art de vivre, Franck Nathié explique d'abord les fondements de la permaculture, puis montre ensuite aux participants le "jardin forêt" crée par l'association. Ce jardin n'a rien d'un potager habituel, les rangées ne sont alignées, les betteraves s'entremêlent avec les haricots, les vignes, les tomates ou encore les framboisiers. Ce type de potager grimpe sur plusieurs niveaux, c'est la culture multi-étagée.

La séance d'initiation à la permaculture, Simplé le 18 août 2019 © Radio France - Lena Thébaud

Une invitation à faire autrement

Il faut donc d'intéresser davantage aux plantes résistantes, qui succomberont moins aux maladies et qui n'auront pas besoin de traitements. Planter ces variétés en vrac permet de faire pousser énormément de fruits et légumes, mais d'une autre manière. Ce jardin a d'ailleurs moins souffert de la sécheresse et de la canicule que les potagers des voisins, précise Franck Nathié.

La grande différence avec un potager traditionnel, c'est que c'est moins ordonné, c'est une jungle fruitière avec des plantes spécifiques, particulièrement résistantes

Ce stage a attiré des personnes des villages voisins mais aussi de jeunes propriétaires désireux de créer un potager en accord avec la nature et ses éléments.

L'association propose régulièrement des séances d'initiation, la prochaine est en septembre et des visites du jardin forêt sont aussi possibles.