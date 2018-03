Esplanade J4, Marseille, France

La Russie des légendes et un show féerique et époustouflant avec la participation des stars du Cirque de Russie.

Le roi du jonglage, la femme la plus forte du monde, un incroyable groupe de tigres, la grande caravane des animaux exotiques, les chats et chiens, les éléphants et les acrobates : des numéros incroyables à découvrir sous le chapiteau du Grand Cirque de Saint-Petersbourg.

Le programme du Grand Cirque de Saint-Petersbourg

Gagnez vos invitations pour le spectacle du mercredi 25 avril à 20h30 au J4 à Marseille