A l’occasion du Grand Pavois 2018 qui met à l’honneur cette année l'ile de Madagascar… France bleu la Rochelle, Air Madagascar et l’Office de Tourisme de Nosy be vous offrent pour la rentrée un séjour* pour deux personnes à Nosy be, l’ile aux parfums …

La Rochelle, France

Une question, deux possibilités

France Bleu La Rochelle et ses partenaires Air Madagascar et l'Office du Tourisme de Nosy Bevous offrent une double chance de partir à deux pour l'Ile de Nosy Be à Madagascar en jouant ici même via notre formulaire en ligne ci-dessous ou en restant à l'écoute tout au long de la journée et retrouvez cette destination de rêve au bord de l’océan indien et de nombreux indices dans Les Charentais du bout du monde chaque après-midi à 16h30 avec Daniel Gimeno…

Tirage au sort du gagnant en direct du Grand Pavois de la Rochelle le vendredi 28 septembre…

Jouez en ligne maintenant et jusqu'au 28/09/2018 12h00

A consulter en ligne : Règlement Jeu Concours "Gagnez un voyage à Madagascar"

Chargement en cours...

*Détails du séjour pour 2 personnes (valeur 8500 €uros) :

2 Vols Aller-retour en classe économique HT exonérés de surcharge carburant CDG – TNR – NOS – TNR – CDG avec AIR MADAGASCAR

Hébergement 5 nuits pour 2 personnes en demi-pension avec l’Office du Tourisme de Nosy Be…