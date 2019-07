3618 code Berry : gagnez votre passeport de l'été pour accéder aux sites remarquables de l'Indre et du Cher

Entre 9h et 10h, jouez au 3618 code Berry pour gagner votre Passeport de l’été France Bleu. Vous serez sélectionné pou participer à la finale du vendredi et peut-être remporter un superbe vélo !

France Bleu Berry, en partenariat avec Berry Province, vous propose de gagner votre passeport de l’été 2019, qui vous donnera accès à différents sites remarquables, en Indre et dans le Cher.

Il y a un passeport à gagner chaque jour, et en fin de semaine vous pourrez peut-être repartir avec un magnifique vélo, offert par la région Centre - Val de Loire.

Bernard Adam animateur du 3618 code BERRY avec le vélo offert chaque semaine par la région Centre-Val de Loire © Radio France

Comment jouer ?

Vous appelez le 02 54 27 36 36 du lundi au jeudi entre 9 heures et 10 heures. Quatre candidats s'affrontent.

Chacun doit répondre à trois questions, portant sur le Cher ou l'Indre. Celui remportant le plus de points repart avec son passeport de l'été. Et il est sélectionné pour participer à la finale du vendredi, pour gagner un vélo.

Que contient le passeport de l'été ?

Le passeport de l'été France Bleu vous ouvre les portes de 12 sites remarquables, dans l'Indre et le Cher.

Dans le Cher :

1. Le Pôle du Cheval et de l’Âne -

Domaine des Amourettes - Route de la Celle-Condé -18160 Lignières / La Celle-Condé - 02 48 60 28 12

Au cœur de la campagne Berrichonne le Pôle du Cheval et de l’Âne est un site incontournable pour découvrir l’univers équin et asinien. Laissez-vous charmer par une ou plusieurs activités et par son village de roulottes au plus proche de la nature et des animaux. Venez flâner dans notre musée Sitazin des ânes de France, pour découvrir la race emblématique de notre région « le grand noir du Berry », et amusez-vous avec des jeux d’adresse XXL et défis surprenants. Prenez-vous au jeu dans notre labyrinthe de paille de 1000 m2 et venez vivre un moment privilégié avec les animaux, grâce à un atelier découverte des ânes accompagné d’une balade, ou encore avec une promenade en calèche rythmée par un cheval de trait.

Horaires d’ouverture :

Du 06/04 au 30/05 : mercredi au dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Du 01/07 au 01/09 : tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Du 02/09 au 18/10 : les week-end de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Du 19/10 au 03/11 : mercredi au dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

2. Le Village Loisirs de Goule

Route de l’Étang - 18210 Bessais-le-Fromental - 02 48 60 82 66

Le plus grand site naturel du Berry dédié aux sports & loisirs de plein air :

Situé entre Bourges, Montluçon et Nevers, le Village Loisirs de Goule est LE lieu privilégié des amoureux des grand espaces préservés aux mille activités. Un site de 230 ha d’espaces verts dont 100 ha de plan d’eau, véritable Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique, idéal pour se ressourcer le temps d’un court ou long séjour et explorer sa vraie nature dans le Berry. Ce village propose à la fois des activités nautiques (planche à voile, paddle, canoë…) et terrestres (laser game, tir à l’arc, tennis, randonnées…), ainsi que de nombreux types d’hébergements (camping***, chalets, tipis, résidences collectives…)

A noter que pour vous assurer l'accès aux activités nous vous conseillons de pré-réserver vos places quelques jours avant votre venue.

Horaires d’ouverture :

Hébergements : ouverts toute l’année Camping : ouvert du 21/04 au 29/09

Snack Bar « la Terrasse » : ouvert du 21/04 au 29/09 de 12h00 à 21h00

Base de loisirs :

Du 21/04 au 05/07 : mercredi, samedi, et dimanche de 14h à 19h30 et vendredi de 17h00 à 20h00

Du 06/07 au 01/09 : tous les jours de 10h00 à 19h30

Du 02/09 au 30/09 : mercredi, samedi et dimanche de 14h00 à 18h30 et vendredi de 17h00 à 20h00

3. Pôle des Étoiles - Route de Souesmes - 18330 Nançay - 02 48 51 18 16

Pour un Big Bang de découverte :

Accolé à la station de radioastronomie de Nançay et à son radiotélescope (l’un des plus grands au monde), le Pôle des étoiles est un site de médiation scientifique incontournable entre Sologne et Berry. Petits et grands curieux viennent y explorer les secrets de l’univers, fouler les pas des chercheurs ou bien encore s’envoler pour les étoiles. Entre des séances de planétarium, des spectacles immersifs, des visites guidées de la station de radioastronomie ou encore l’incontournable exposition de LEGO Star wars, le Pôle des étoiles à tout pour plaire aux petits et grands.

A noter que pour vous assurer l’accès aux activités nous vous conseillons de pré-réserver vos places quelques jours avant votre venue.

Horaires d’ouverture :

Ouvert 7/7 toute l’année : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Juillet/août : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

4. Visite guidée de Bourges, Capitale du Berry - 21, rue Victor Hugo - 18000 Bourges - 02 48 23 02 60

Découvrez Bourges, capitale du Berry et ses édifices majeurs comme la Cathédrale St Etienne, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1992, le Palais Jacques Coeur, ses 400 maisons à pans de bois et ses somptueux hôtels du XVIème siècle.

Bourges conserve les traces d’une histoire longue et riche, dessinant les contours d’une ville entre Moyen-Âge et Renaissance.

Autant de richesses révélées en saison au travers d’un programme complet de visites guidées.

Horaires d’ouverture :

Avril à septembre de 9h à 19h

Le dimanche et jours fériés de 10h à 18h

Octobre à Mars

Le lundi de 14h à 18h

Du mardi au samedi de 10h à 18h

Fermé le dimanche et jours fériés

5. La Route Jacques Cœur - 21, rue Victor Hugo - 18000 Bourges - 02 48 65 31 55

La Route relie différents sites de la région natale de Jacques Coeur. Elle est située au coeur de la France, ancien théâtre de luttes militaires entre Anglais, Armagnacs et Bourguignons.

Aujourd’hui ce territoire est un lieu d’échanges touristiques et culturels. Forteresses, châteaux et tours restent les témoins de ce passé alternant guerres et paix.

Des châteaux, abbaye, jardins et villes ont rejoint cet itinéraire qui traverse le département du Cher, du Nord au Sud, soit 18 sites aujourd’hui s’étendant sur 180 kms, dont un dans le Loiret : le Château de Gien et un dans l’Allier, le château de Peufeilhoux. Tous ces lieux sont exemplaires pour leur architecture, leur histoire et les grandes figures qui y sont passées.

Les sites mettent en oeuvre des événements et des projets novateurs portant sur la valorisation de la mémoire, de l’histoire et du patrimoine. Les activités proposées se développent aussi vers la culture plus contemporaine et la pratique artisanale ou artistique ; elles ne cessent d’évoluer pour le plus grand plaisir des visiteurs et participent à renforcer l’attractivité touristique du Berry.

Horaires d’ouverture : Tous les horaires sont disponibles sur le site www.route-jacques-coeur.com

6. Les Jardins Secrets du Cher

La nature florissante du Berry ne pouvait qu’inspirer les amoureux de la nature. Dans le Cher, de nombreux jardins sont ouverts à la visite, cinq d’entre eux ont été labellisées Jardin Remarquable par le Ministère de la Culture et de la Communication. Chaque jardin secret du cher est une expérience à part entière.

Roseraie et chartreuses du Château d’Ainay-le-Vieil : La roseraie rassemble une collection impressionnante de roses rares et les cinq chartreuses sont témoins de l’histoire des jardins et sont chargées de savoir-faire oubliés.

7 rue du Château 18200 AINAY-LE-VIEIL 02 48 63 50 03

Le Parc Floral d’Apremont-sur-Allier : Au coeur de l’un des plus beaux villages de France, il contient les essences les plus rares de conifères, caduques, vivaces et arbustes à fleurs.

18150 APREMONT-SUR-ALLIER 02 48 77 55 00

Le Jardin de Marie : Un lieu d’apaisement, de connexion à l’essentiel qui procure à tous ceux qui passent un sentiment de bien-être. Roseraie, bassin, mixed border, potager, verger…le tout entouré d’une authentique campagne berrichonne.

18250 NEUILLY-EN-SANCERRE 06 71 21 26 60

Les Jardins du Prieuré d’Orsan : C’est l’histoire d’un ancien prieuré monastique médiéval laissé à l’abandon…jusqu’à ce qu’il se transforme en lieu magique.

Orsan 18170 MAISONNAIS 02 48 56 27 50

Le Parc du Château de Pesselières : Un jardin romantique par excellence. Ici, les iris côtoient d’autres merveilles de la botanique.

Jalognes 18300 SANCERRE 02 48 72 90 49

Horaires d’ouverture : Tous les horaires sont disponibles sur les sites des jardins.

Dans l'Indre :

7. Musée de la chemiserie et de l’élégance masculine et son jardin textile - ARGENTON-SUR-CREUSE

Musée unique en Europe sur le thème de la mode masculine. Moderne et ludique à la fois, il est installé dans un ancien atelier de confection sur les bords de la Creuse. Un jardin de plantes textiles complète la visite.

En Berry, même dans un musée, la nature n'est jamais bien loin ! Dans le patio de l'ancien atelier de confection, un jardin réunit diverses essences de plantes cultivées pour leurs fibres textiles (lin, chanvre, ortie...), pour la teinture des tissus (garance, pastel), leur nettoyage... On peut véritablement parler de patrimoine vivant, un jardin qui nous ramène de manière surprenante aux sources de l'industrie.

Ce musée, installé dans un ancien atelier de lingerie, est le témoin d'une aventure industrielle : celle qui unissait les chemisières à leur atelier de confection. On y découvre un savoir-faire, les outils et les traditions qui rythmaient la vie des ouvrières. Le résultat de leur ouvrage, les chemises et leur évolution, fait l’objet d’une exposition qui vous livre cousu main, une facette du Berry, un pan entier de son histoire industrielle récente.

8. Maison de Jour de Fête - SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE

Spectacle en Scénovision (alliant projection, décors reconstitués et animés, archives sonores et animations 3D) - 3 salles/3 ambiances pour revivre l'envers du décor du tournage du film "Jour de Fête" de Jacques Tati, tourné à Ste-Sévère en 1947. 70mn de rire et d'émotions dans son univers loufoque.

C'est la mise en scène d’une rencontre entre un cinéaste, Jacques Tati, et un charmant village du sud de l'Indre, Sainte-Sévère, dans l’euphorie de l’après-guerre. La Maison de Jour de Fête est un musée insolite et drôle, qui révèle, à grands renforts de projections, de décors reconstitués et animés, les secrets de tournage de ce film devenu un classique. Elle fait revivre des souvenirs d'enfance, nous initie à un Berry fier de ses traditions, touchant et authentique.

9. Réserve zoologique de la Haute-Touche - OBTERRE

Dans une forêt de 150 ha restée sauvage, évoluent en liberté mille animaux des cinq continents, dont beaucoup en programme international de sauvegarde et une collection unique au monde de cervidés.

A la Haute-Touche, la nature se mérite. Situé dans un environnement préservé au cœur de la Brenne, ce parc animalier offre le spectacle à l’état brut, sans paillettes, d’animaux en semi-liberté. Ils sont plus de mille trois cents à se partager 150 hectares de forêt au gré de vastes enclos boisés. Une destination idéale pour une belle journée en famille, en compagnie des soigneurs et scientifiques qui veillent au bien-être et à la conservation des 120 espèces représentées. Dès votre entrée à la Haute-Touche vous effectuerez, dans votre véhicule, un parcours de 4 kilomètres au milieu de la faune européenne. Il vous conduira au cœur de la réserve. A partir de là, la découverte s’effectue à pied, en vélo (location sur place) ou en voiturette électrique.

10. Le Train du Bas-Berry - ECUEILLE

Un inoubliable voyage de 27 km attend petits et grands, à bord d'un authentique "Tortillard" du début du siècle dernier. En outre, une locomotive à vapeur Corpet-Louvet 020-T marque ainsi le retour 55 ans après sa disparition de la traction vapeur.

Le Train du Bas-Berry est un authentique train touristique et historique qui circule sur une partie de la célèbre voie métrique de Le Blanc à Argent-sur-Sauldre. Les gares, une partie de la ligne, des passages à niveaux et du matériel roulant sont protégés au titre des Monuments Historiques en raison de leur intérêt sur le plan de l’histoire et de la technique des anciens chemins de fer ruraux. Ce train est exploité par la S.A.B.A., association de bénévoles qui s’emploie à entretenir et sauvegarder ce remarquable patrimoine ferroviaire sous une forme vivante et attractive.

11. Exposition 500 ans de Renaissances au Château de Bouges -

Dans le parc de 80 ha du château de Bouges dessiné par les paysagistes Duchêne, père et fils, Cécile Le Talec propose une sculpture-volière dédiée aux faisans de collection. Cette volière ou "faisanderie" fait référence aux élevages du 18e siècle ainsi qu'aux fabriques des parcs de la même époque.

Cécile Le Talec, dans le prolongement de son travail d’artiste, propose un projet de sculpture-architecture dédiée aux oiseaux, s’inscrivant dans le parc de 80ha dessiné par les paysagistes Duchêne, père et fils : une « sculpture-volière» ou « faisanderie », en référence aux élevages du XVIII°s mais aussi aux fabriques des parcs de la même époque habitera les lieux. La volière sera avec une série de nichoirs à oiseaux, œuvres d’une cinquantaine d’artistes rassemblées par Mathieu Mercier. Les nichoirs, dans les arbres, proposeront un parcours promenade dans le parc monument historique et jardin remarquable. La forme de la sculpture–volière de Cécile Le Talec découle des enregistrements sonores relevés dans le parc, plutôt de nuit : bruits d’animaux, de la forêt, du vent, chants d’oiseaux…

12. Exposition le Canal de Suez un rêve d’ingénieur au musée des ponts et chaussées

Le musée des Ponts et Chaussées présente une exposition intitulée " le canal de Suez, un rêve d'ingénieur", entrant dans le cadre des manifestations culturelles du 150ème anniversaire de l'inauguration du Canal de Suez.

L'exposition présente l'épopée du canal de Suez selon un thème original et inédit: l'histoire des ingénieurs et des techniques aux 18e et 19e siècles, depuis l'expédition des savants en Egypte sous Bonaparte jusqu'à la révolution industrielle avec le rail et la vapeur, au service de l'audacieuse entreprise de Ferdinand de Lesseps. Pendant toute la durée de l'exposition, des conférences et animations seront proposées au public.