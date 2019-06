6ème édition des 24H du temps : des magnifiques montres à gagner

La 6ème édition des 24H du temps est lancée ! Organisés par la Société française des microtechniques et de chronométrie (SFMC), les 24H vous invitent les 22 et 23 juin 2019 à Besançon, cour du Palais Granvelle, au rendez-vous annuel de l’horlogerie et de ses formations.

Besançon, France

Au programme de cette édition, des nouveautés avec plus de 15 marques horlogères, des écoles & formations, mais aussi une Bourse Horlogère et un dépôt-vente au Kursaal, des expositions, et de nombreuses conférences dans le but de mettre l'horlogerie au cœur de l'événement.



A gagner cette semaine sur France Bleu lors de notre jeu du Fort Comtois

Horloge murale mécanique modèle VESONTIO avec mouvement palladium et aiguilles design bleues.

Horloge Mural Vesontio - Vuillemin

Des finitions résolument contemporaines pour cette pendule tout en respectant un savoir-faire traditionnel horloger et régional dans la fabrication. (caractéristiques techniques : Ø 22 cm – hauteur 115 cm)

UN NOUVEAU TEMPS POUR LES 24H

Plus de 15 horlogers ont répondu à l’appel pour présenter au grand-public leur savoir-faire. Dès l’origine, les écoles et centres de formation horlogère ont pris une part active au projet. Cette année, l’Arc Jurassien se fédère en déposant une candidature des savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art à l’inscription au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. La décision de l’UNESCO n’est attendue qu’en 2020, mais la communauté horlogère, porteuse d’un des thèmes identitaires de notre région, assume fièrement l’ambition de cette candidature franco-suisse en donnant un nouveau souffle aux 24h. L’identité graphique de la manifestation a donc fait peau neuve dans un esprit festif et décalé pour réaffirmer sa qualité et son professionnalisme.

LES MARQUES PRÉSENTES

SMB LIP, Péquignet, Manufacture Vuillemin, Utinam, Dodane, Claude Meylan, Sartory Billard, l’horloger de Battant, Berthet, MarchLab, Humbert-Droz, Qlocktwo, Olivier Jonquet, MAT Watches, Briston, Klokers, koppo, Beau Bleu, Fugue, Jean Baptiste Viot, Dietrich, FOB Paris seront présents pour vous montrer leur savoir-faire et leurs dernières nouveautés.

LA FORMATION HORLOGÈRE

L’AFPA, FEMTO-ST, P2R Formation, l’ENSMM, le lycée de Morteau, le GRETA du Haut-Doubs et le projet académique ÉOLE seront présents dans le but de valoriser les nombreuses écoles et formations horlogères.

AU PROGRAMME DU WEEKEND

La manifestation attend cette année encore 20 000 visiteurs avec une promotion en amont sur France Bleu Besançon et en direct lors de l’événement. Au programme : Bourse horlogère au Kursaal (sam : 10h30-18h / dim : 10h-17h) avec son dépôt-vente le vendredi 21 (14h-19h). NOUVEAUTÉ : vente aux enchères montres horlogeries le vendredi 21 juin dès 14h (hôtel des ventes, Jean-paul Renoud Grappin) Des animations grand public :

• Représentation musicale du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Besançon le samedi à 16h

• Jeu du ticket d’or pour tenter de remporter des cadeaux pendant tout le weekend

• Expériences et jeux autour des montres connectées d’Orange

• Balade énigmatique « Le conte oublié d’Alice » : parcours dans le centre-ville de Besançon avec des énigmes à résoudre sur la thématique d’Alice au pays des merveilles. À la clé : une montre à gagner. Gratuit sur inscription

• Ateliers ludiques tout au long du weekend Des conférences sur la thématique de l’horlogerie (1h avec temps d’échanges)

Samedi 22 JUIN :

• À 14H « La candidature des savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Une opportunité pour l’Arc jurassien franco-suisse » avec Julien Vuilleumier, Office fédéral de la culture, chef de projet de la candidature pour la Suisse et Marieke Steenbergen, Communauté d’agglomération du Grand Besançon, chef de projet de la candidature pour la France

• À 17h30 « Qu’est ce que le temps pour les physiciens ? Est-il le même pour un habitant de Besançon et de Cuzco ? » avec Jérôme MARGUERON, Institut de physique nucléaire de Lyon

Dimanche 23 JUIN :

• À 13h30 « La fabrication artisanale d’une montre mécanique » avec Jean-Baptiste VIOT, Horloger Créateur.

• À 15h « Restauration des oeuvres muséales » avec Ryma HATAHET, Horlogère et Restauratrice du patrimoine métallique.

• À 16h30 « Le métier d’horloger peut-il être banal ? » avec Joëlle MAUERHAN, Historienne de l’art.

Une programmation exceptionnelle au Musée du Temps :

• Exposition « l’horlogerie dans ses murs – lieux horlogers de Besançon et du Haut-Doubs »

• Visites guidées tout le weekend

• Visites guidées au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

• Visites avec Besançon, ville d’art et d’histoire les samedi et dimanche à 14h30, place de la révolution (sur réservation)