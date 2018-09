France Bleu La Rochelle vous offre vos Pass VIP pour assister à l'édition 2018 du célèbre Circuit des Remparts. Un rendez-vous qui se déroule du 7 au 23 septembre 2018 et où votre radio sera en direct le dimanche 16 septembre pour un rendez-vous spécial "A Table" animé par Tristan de 10h à 12h.

Angoulême, France

Une course historique

Pour la ville d'Angoulême Le Circuit des Remparts est un des événements majeurs de l'année. Depuis 80 ans, les voitures anciennes investissent le cœur historique de la cité et se disputent la victoire du très célèbre et convoité rallye. Ce rassemblement attire à chaque édition de très nombreux amateurs et passionnés de l'automobile.

Un événement de classe internationale

Le Circuit des Remparts est aussi un lieu de rassemblement pour tous les passionnés de l'automobile qui peuvent venir admirer toute sorte de voitures historiques lors du rallye, du concours d'élégance, d'expositions photos... L'occasion aussi de pouvoir déambuler autours de ce circuit utilisé pour la toute première fois en 1939, sans oublier le non mois célèbre et apprécié rallye touristique qui dévoile le patrimoine charentais au fil des kilomètres. L'occasion aussi d'approcher des pilotes de légende qui ont fait la gloire des plus grandes courses automobiles

Une affiche dans la tradition

Née lors de la première édition en 1939, l'affiche est confiée à un artiste du 9ème art, à l'instar de la ville d'Angoulême, capitale mondiale de la bande dessinée.

Cette année c'est à l'artiste belge, Jean-marc Delvaux, représentant de la nouvelle génération de l'école belge de la bande dessinée qui s'est vu attribuer l'honneur de sa réalisation.