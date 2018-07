A Gagner : France Bleu Poitou et Alterna vous offrent une année d'électricité

Par Pascal Cléro, France Bleu Poitou

France Bleu Poitou et son partenaire Alterna organisent le Grand Jeu de l'Été, à la clé on vous offre un an d'électricité ! Pour participer et tenter votre chance, il vous suffit de remplir notre formulaire d'inscription en ligne. Peut-être serez-vous l'un de nos deux gagnants après tirage au sort ?