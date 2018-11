Gagnez une Breizhbox® et choisissez votre séjour découverte en Bretagne

Lisieux, France

La Breizhbox® Bleue à gagner sur France Bleu Cotentin :

La Breizhbox® bleue d’une valeur de 79 € vous permet de choisir un séjour découverte de deux jours comprenant une nuit avec petit-déjeuner pour deux personnes en Bretagne. Grâce à ce coffret cadeau vous pourrez tester une nuit insolite dans une yourte ou une roulotte, profiter d'un séjour sportif à vélo ou en kayac, déguster des spécialités locales et même tester la cryothérapie. Découvrez tous les séjours possibles avec la BREIZHBOX® Bleue.

Les coffrets cadeaux Breizhbox® de Lorient Bretagne Sud Tourisme :

Il existe quatre Breizhbox® de différentes couleurs et valeurs qui proposent plus de 270 offres de week-ends et courts séjours en Bretagne. Des séjours pour tous les budgets, à vivre à deux, entre copains ou en famille … découvrez la diversité de l’offre Breizhbox®.

Les fêtes de fin d'année arrivent à grand pas, la Breizhbox® est aussi une belle idée cadeau.

Parmi les avantages de la Breizhbox®, notez que c'est l’Office de Tourisme qui gère les réservations de A à Z, vous n'avez qu'à profiter !

Du 5 au 9 novembre 2018, jouez sur France Bleu Cotentin de 11h à midi pour tenter de gagner la Breizhbox® Bleue d'une valeur de 79 €

Pour participer appelez le 02 33 23 13 23. Bonne chance à tous !