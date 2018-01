Metz, France

France Bleu Lorraine, Mirabelle TV, le Républicain Lorrain et la ville de Metz s'associent pour nominer les Trophées du Sport messin 2017. Les sportifs ayant obtenu des bons résultats lors de la saison 2016/2017 (Champions de France et au-delà) et qui participent au rayonnement sportif de la Ville de Metz seront récompensés. Le but étant de valoriser le travail des clubs à la fois sous l'aspect sportif mais aussi du bénévolat.

Rendez-vous à Metz Congrès, le mardi 30 janvier 2018 à 18h30.

France Bleu Lorraine vous invite à assister en invité VIP à cette soirée exceptionnelle. Vous pourrez rencontrer et échanger avec vos sportifs messins préférés. La soiré sera suivie d'un cocktail.

Pour tenter votre chance pour assister avec la personne de votre choix à cette soirée, il suffit de vous inscrire dans le module ci-dessous avant le 25 janvier 2018 minuit. Un tirage désignera les heureux gagnants.