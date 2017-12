Chaque jour le Normandie Quizz vous permet de jouer, de gagner des cadeaux et de vous sélectionner pour le tirage au sort du vendredi à 11h45 !

Cette semaine, du lundi 18 au vendredi 22 décembre 2017, gagnez votre séjour pour 2 personnes au MOULIN DU BIEN-ÊTRE à Evrecy. SPA, Hammam et 7 soins par jour pour vous tonifier avant les fêtes de fin d'année !

A 10 min de Caen, dans le village fleuri d'Evrecy, cet ancien moulin est transformé en centre d'esthétique, détente et de bien être à ouvert ses portes en 1999.

Le SPA vous accueille dans un écrin de verdure, calme et reposant bercé par le chant des oiseaux et vous invite à découvrir la relaxation dans une ambiance familiale où les soins et détente riment avec cocooning.

Venez vous ressourcer dans cet institut revisité vous proposant des modelages relaxant, soins visage, soins corps, hammam...

LE MOULIN DU BIEN-ÊTRE - 12 rue d'Yverdon - 14210 EVRECY - 02 31 08 41 00

Site internet de notre partenaire Le Moulin du Bien-Être