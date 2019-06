Choc des Licornes : participez à la Team Bleu le dimanche 30 juin

Sueur et entraide avec France Bleu Picardie ! Participez à la course d'obstacle sur l'hippodrome d'Amiens au cœur de l'équipe de France Bleu Picardie. Inscrivez-vous dès maintenant !

Amiens, France

La troisième édition du Choc des Licornes se courra le dimanche 30 juin 2019. Sur la piste et autour de l'Hippodrome d'Amiens, venez participer à une course d'obstacles originale.

Faites partie de la team Bleu

France Bleu Picardie est engagée dans le course d’obstacles de 5km avec le départ à 9h .

Rejoignez-nous dans l’aventure et gagnez votre dossard France Bleu, dès le 10 juin, sur notre antenne pour faire partie de l’équipe Bleu.

Le Tee-shirt France Bleu Picardie vous est remis avant départ ainsi que le code d’inscription pour accéder à la course gratuitement !

Départ de la team Bleu à 9h. Des muscles il en faudra et surtout de la bonne humeur, un esprit collectif et la force d’y croire !!! De la sueur et de l'entraide avec plus de 30 obstacles aussi étonnants que déroutants ! Une aventure collective pour un moment de partage exceptionnel !

Etes-vous prêts à relever le défi ?

Rendez-vous, dès le 10 juin et toute la semaine, sur France Bleu Picardie et francebleu.fr