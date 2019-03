Concours : devenez le reporter VIP au cœur du Paris-Roubaix, le 14 avril 2019

Vous rêvez d'approcher au plus près les coureurs cyclistes ? De suivre Paris-Roubaix en tant que reporter ? Participez à notre concours et accompagnez la course dans les conditions des journalistes.

Dimanche 14 avril, le Paris-Roubaix s'élancera pour sa 117e édition.

La 'Reine des classiques ', aussi surnommée la 'dure des dures ' ou 'l'enfer du Nord ' partira de Compiègne vers 11h pour rejoindre Roubaix aux alentours de 17h, selon les conditions climatiques rencontrées par les participants. La course fait partie du Calendrier mondial UCI .

Cette année, le parcours a été légèrement revu. Le peloton empruntera les secteurs de Quiévy et de Saint-Python en sens inverse par rapport à l'an dernier, puis le secteur de Vertain, qui n'avait plus été emprunté depuis 2017.Le parcours comprend encore 54,5 km de pavés dont la trouée d'Arenberg. Les pavés font la particularité de la course mais aussi la difficulté. A tout moment la chute ou la crevaison sur ces morceaux de parcours. Et l'épreuve est physiquement très éprouvante pour ceux qui la tentent.

Voir la carte interactive du parcours du Paris-Roubaix

Le vainqueur reçoit un véritable pavé en trophée.

Paris-Roubaix en intégralité sur France Bleu Nord et France Bleu Picardie

Toute la journée du dimanche 14 avril, de 9h à 17h30 émission spéciale en direct sur France Bleu Nord et France Bleu Picardie. Vincent Schneider, Effi Pezzotta et Pascal Toth vous accompagneront pour une journée spéciale autour de la course.

Coureurs, organisateurs, spectateurs... vous vivrez la course au plus près avec nos reporters au milieu des coureurs et avec le public.

Devenez le reporter France bleu

Vous avez jusqu'au vendredi 5 avril 10h pour nous envoyer votre lettre de motivation. Racontez nous ce que l’enfer du Nord représente pour vous, votre amour de l’épreuve. La déclaration la plus enflammée sera sélectionnée par notre jury. Et vous serez donc peut être le reporter Vip France Bleu comme Bertille et Valentin en 2018.

Les deux auditeurs choisis deviendront nos reporters d'un jour sur le Paris-Roubaix. A Compiègnes (prévoir un moyen de transport), ils auront accès à l'espace village avec petit-déjeuner accompagné de la personne de leur choix. Ensuite direction la course : à bord d'une voiture suiveuse de la région Hauts de France, ils seront au plus près des coureurs. Et à l'arrivée, ils auront un accès à l’espace réception VIP de la Région Hauts-de-France au cœur du Vélodrome Historique à Roubaix avec accès pelouse lors de la remise mythique du pavé avec la personne de son choix. Et ils garderont en souvenir un éco-cup collector du Paris-Roubaix.