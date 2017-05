Les 3 et 4 juin 2017, Bagnoles de l'Orne Normandie accueille la 9e édition de la fête des plantes Entre Ville et Jardin. A cette occasion participez au concours photos de France Bleu Normandie et gagnez des plantes bleues et des entrées pour la fête.

Pour la 9e édition de la fête des plantes Entre Ville et Jardin des 3 et 4 juin 2017, le thème qui a été retenu est Jardin bleu ou bleu au jardin ? France Bleu Normandie est partenaire de l'événement et a décidé d'organiser un grand concours photos.

Concours photos

Jardin bleu ou bleu au jardin : pour illustrer ce thème, France Bleu Normandie vous propose de participer à son concours photos. Nous avons tous dans un jardin, une allée, un balcon, une fleur ou une plante avec des reflets bleus. Prenez-la en photo et envoyez-la nous. Les trois plus belles d'entre elles feront gagner à leur auteur un hydrangea bleu et un invitation pour 2 personnes à la fête des plantes de Bagnoles de l'Orne Normandie.

Le vendredi 26 mai, le jury France Bleu se réunira et choisira les trois plus belles photos. Les résultats seront donnés dans l'émission jardin du dimanche 28 mai à 9h.