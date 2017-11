Croq'British : évadez-vous avec France Bleu Normandie et Brittany Ferries

A l’occasion du 30e anniversaire du jumelage entre Caen et Portsmouth et l’événement Croq' British du 24 au 26 novembre à Caen, France Bleu Normandie et la Brittany Ferries vous offrent un séjour pour deux en Angleterre.

Voilà 30 ans que les villes de Caen et de Portsmouth ont officialisé leur amitié par le jumelage. A cette occasion, dans le cadre de Novembre gourmand, participez à Croq'British.

Sous le chapiteau place du théâtre de Caen, de 10h à 19h, du vendredi 24 au dimanche 26 novembre, venez découvrir de nouvelles saveurs et partir en Angleterre le temps d’un voyage culinaire. Avec la participation des commerçants caennais des boutiques, démonstrations, expositions vous attendent :

épicerie anglaise

salon de thé et ses pâtisseries

brunch

ateliers de pâtisserie "enjoy your meal"

Vintage shop

British style et design pop art, créations de l'artiste caennaise Pascale Goulet

cabine photo so'British

Food trucks

voitures de collection du rétro Auto club normand

France Bleu Normandie vous invite en Angleterre

Avec la Ville de Caen et la Brittany Ferries, France bleu Normandie met en jeu deux box Turquoises. Pour gagner, inscrivez-vous au tirage au sort grâce au formulaire ci-dessous.

Box Turquoise - Brittany Ferries

Box Turquoise : Évadez-vous à deux pour une pause culturelle ou un instant shopping à Londres et appréciez notre sélection d’hôtels, à proximité du cœur de la ville. Pour un séjour dépaysant et en bord de mer, vous serez séduits par nos escapades dans le Sud Anglais lors d'une journée pour 4 personnes ou d'un séjour en amoureux à l'hôtel. Pour une première découverte de l'Irlande, vous apprécierez le week-end croisière.