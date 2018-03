Besançon, France

Lettres ou chiffres : on ne sait pas … à vous de trouver les bons éléments afin de faire fonctionner notre horloge !

Tentez votre chance du lundi au dimanche. Un seul numéro, le 03 81 833 111

En jeu pour cette horloge : Séjour 7 nuits pour 2 personnes dans notre Club Marmara Madina **** En formule tout inclus

Vol + Transfert inclus. Ce cadeau vous est offert par notre partenaire "TUI"

Club Marmara Marrakech

Riad avec vue sur l’Atlas ! L’architecture de ce club est particulièrement bien pensée : d’un côté, les parties ’’nuit’’ dans de petits bâtiments au charme de riad ; à l’écart, les parties ’’jour’’ avec les piscines et les espaces d’activités. Ici, le tout inclus est à un rapport qualité/ prix imbattable, et vous pouvez profiter pleinement du spa. Surtout, prenez le temps d’admirer la vue sur les montagnes de l’Atlas... Club Marmara, l’expérience club en toute convivialité !

Situé au coeur de la palmeraie de Marrakech, à env. 20 min du centre-ville (service de navettes payantes), sur la route de Fès. Il offre une vue imprenable sur l’Atlas. L’aéroport se trouve à 21 km.

Votre club Ce club se compose de 432 chambres réparties dans 9 petits bâtiments de 2 étages aux tons ocre, dans un esprit riad avec patio intérieur. Le tout au coeur d’un grand parc verdoyant de près de 10 hectares, enserrant un jardin traditionnel avec plan d’eau.

• À votre disposition : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse (cuisine internationale et locale présentée sous forme de buffet varié à volonté), 2 restaurants à la carte dont 1 dans le nouvel espace zen Mango (payant), snack, bars, café maure, boutiques, coiffeur, discothèque intérieure, amphithéâtres (intérieur et extérieur), salles de réunion, change.

• Internet : accès wifi gratuit à la réception.

• Chambre double (30 m²) : agréable et spacieuse, totalement rénovée, aménagée avec climatisation, téléphone, télévision écran plat, mini-réfrigérateur, salle de douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Toutes les chambres avec petit coin salon. Coffre-fort payant. Possibilité de lit suppl.

La formule tout inclus

• Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack…

• Goûter avec une gourmandise chaude à volonté.

• Boissons locales à volonté de 10h à 23h : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool local, Gin, Vodka, Whisky, 2 choix de cocktail du jour à volonté.

