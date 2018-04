Pontarlier, France

Château de Vauchoux

Vous vous laisserez porter, seduire et vous repartirez avec de merveilleux souvenirs gustatifs ...

Doyen des étoilés Michelin de la région, Jean-Michel Turin est référencé depuis 1976 dans la « bible » de la gastronomie française, avec deux puis trois fourchettes (1979), une étoile depuis 1980. De quoi éclairer d’un jour particulier le succès constant de l’ancien relais de chasse de Louis XV sur les bords de Saône. Une longévité que Jean-Michel Turin sait devoir à sa constance : « Je suis fier de pouvoir présenter 55 ans de cuisine française avec un travail sur de beaux produits, ceux qui ont toujours fait la gloire de notre grande cuisine traditionnelle. »

Si d’autres savent surfer sur les tendances du moment, quitte à ne décrocher que des étoiles filantes, le chef de Vauchoux préfère malicieusement jouer la carte de l’intemporel : « La mode, c’est ce qui se démode le plus vite. Cela fait deux siècles qu’on mange des profiteroles, on en mangera encore dans 500 ans ! »

Depuis plus de trente ans, Jean-Michel Turin préserve cet ancien relais de chasse de Louis XV des effets de mode. Voilà une maison bourgeoise qui reçoit. Avec goût et générosité. Dîner ici est une pause hors du temps. Un foie gras d'oie paré aux truffes du Périgord ou un chausson feuilleté à la truffe entière devrait convaincre le plus rétif aux grands classiques. Beaux fonds de sauces à l'ancienne. Cave extraordinaire.

Le Bottin Gourmand Créé en 1973, le restaurant de Jean-Michel Turin est installé dans un ancien pavillon de chasse de Louis XV, ouvrant sur un parc de deux hectares orné d’arbres centenaires. Élégante salle à manger de style Louis XVI au caractère de maison bourgeoise du XVIIIe siècle, avec des parties voutées d’ogives. Cristallerie, porcelaine, argenterie, mobilier prestigieux, cave exceptionnelle. Tout simplement le luxe des étoiles. Une navette par bateau est assurée pour la clientèle qui qui navigue sur la Saône. “La vie de Château”.

DEUX TOQUES AU GAULT & MILLAU 2016.- Dans cet ancien pavillon de chasse de Louis XV, le chef Jean-Michel Turin propose depuis maintenant quarante ans, une cuisine certes classique mais qui ne manque ni de technique ni de soin aux produits. Outre le charme évident de l’endroit, on peut également vanter l’élégance du couvert et du dressage, ainsi que le professionnalisme du service. Sélection en cave bien complète. Gault&Millau

Le restaurant est fermé les lundi, mardi et mercredi (sauf réservation).

Château de Vauchoux Jean-Michel Turin

34 Grande Rue 70170 Vauchoux

+33 (0)3 84 91 53 55