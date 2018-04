Pontarlier, France

Tentez votre chance du lundi au dimanche. Un seul numéro, le 03 81 833 111

En jeu pour cette horloge : 1 vols découverte au-dessus du MASSIF du MONT BLANC pour 2 personnes, avec un avion de nouvelle génération type Cirrus, piloté par Claude DOMERGUE lui-même. ( Pilote des vedettes du show biz et des ex présidents de la république ).

Le vol sera cependant soumis aux conditions climatiques… »

…Et ce dans le cadre de la célébration des 50 ans de la création et du 1er atterrissage sur l'aérodrome de La Vèze en 1968 ! C’est une année aéronautique sur Besançon que nous fêterons ensemble sur France Bleu Besançon, avec différentes rendez-vous sur le sujet, conférences, expositions, sur l'histoire de l'aviation française, le rôle des femmes dans l'aviation, salon du livre aéronautique, et vols découvertes, avant le meeting commémoratif prévu en fin d'année 2018…