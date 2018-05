Lettres ou chiffres : on ne sait pas … à vous de trouver les bons éléments afin de faire fonctionner notre horloge !

Besançon, France

Tentez votre chance du lundi au dimanche. Un seul numéro, le 03 81 833 111

Horloge spéciale 24h du temps qui se déroulera les 23 et 24 juin 2018 à Granvelle

En jeu pour cette horloge : France Bleu Besançon et la Manufacture Vuillemin vous offrent une Horloge murale mécanique avec mouvement plaqué or, coloris bleu, cadran et aiguilles coloris blanc.

Des finitions résolument contemporaines pour un mécanisme unique tout en respectant un savoir-faire traditionnel.

La MANUFACTURE HORLOGÈRE VUILLEMIN poursuit la tradition, en s’appuyant sur son savoir-faire pour développer de nouvelles collections répondant à vos exigences. Depuis plus de 10 ans, nous perpétuons la tradition des Frères MAYET, créateurs du mouvement mécanique dit »cage-fer« , à Morbier dans le Jura. Grâce ce savoir-faire, nous développons de nouvelles collections d’horloges dans l’air du temps.

Le « tic-tac » reste le même … Toutefois, la Comtoise d’antan se pare aussi de nouvelles couleurs et d’atours designs pour s’adapter à l’heure des Temps Modernes !

Les 24h du temps c'est les 23 et 24 juin 2018 à Besançon Granvelle

Grande halle horlogère, expositions et spectacles, ateliers et jeux gratuits