Déposez vos vidéos pour rencontrer Lilian Renaud avec France Bleu Besançon

Besançon, France

Rencontrez Lilian Renaud et découvrez son nouvel album en live ! Assistez à « France Bleu Matin » en direct et en public, et écoutez son album en avant-première.

France Bleu vous invite à rencontrer Lilian Renaud, l’enfant du pays pour découvrir son nouvel album

Jeudi 16 mai 2019, assistez à l’émission « France Bleu Matin » avec Pol Laurent et Marion Streicher ainsi qu’à l’enregistrement d’un live diffusé dans « Ça vaut le détour » avec Marie Ange Pinelli et Thierry Eme. Au programme de ces émissions : confidences de l’artiste, découverte de son nouvel album, live et dédicaces. Un petit-déj’ pas comme les autres avec le franc-comtois qui vous a préparé un album plus sensible que jamais.

Comment participer ?

Vous devez impérativement être disponible le jeudi 16 mai entre 7h15 et 10h et pouvoir venir à Besançon.

Postez dans le module ci-dessous votre vidéo d’inscription avant le dimanche 12 mai minuit , vidéo adressée à France Bleu et Lilian Renaud. Dites-nous pourquoi vous souhaitez être là jeudi 16 mai, ce que représente Lilian Renaud pour vous et ce que vous aimez dans sa musique ! Soyez créatifs, inventifs, surprenez-nous ! Profitez-en pour faire une véritable déclaration à l’artiste !

Un jury sélectionnera 10 vidéos parmi celles postées sur francebleu.fr et contactera les gagnants pour leur offrir deux places pour ce petit-déjeuner avec Lilian Renaud. Des invitations seront aussi à gagner en écoutant France Bleu Besançon jusqu'au 10 mai.

Lilian Renaud

Lilian Renaud est auteur-compositeur-interprète. Il est né à Mamirolle dans le département du Doubs. Il est principalement connu pour sa participation à la 4e saison de The Voice diffusée en 2015. En 2015, il sort l'album "Le bruit de l'aube", suivi en 2016 par "Le coeur qui cogne". Ecoutez le premier single "On se verra encore", tiré de son nouvel album qui sort ce 16 mai :