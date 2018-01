Dijon, France

C’est un jeu atypique. Sur votre smartphone, votre tablette ou votre PC, l’écran reste sombre. Ici, pas de personnage qui s’agite frénétiquement, ni d’univers bariolé. Il n’y a rien à voir, mais tout à entendre. Edité par la société lyonnaise Dowino, en co-production avec France Culture, "A Blind Legend" est un jeu 100% sonore, qui dans un environnement médiéval met en scène Edward Blake, un chevalier aveugle. C'est dans ce personnage que se glisse le joueur, qui ne doit se servir que de son ouïe, pour aller d'aventure en aventure, en faisant glisser un doigt sur l'écran de son smartphone ou de sa tablette.

Une immersion sonore

« Le jeu comporte deux phases », explique Aymeric Lamboley, gérant de Da Viking Code, l'entreprise dijonnaise qui a mis au point l'application. « Il y a une phase d’exploration, notre personnage va essayer de se repérer grâce à sa fille Louise qui lui indique le chemin à la voix, et une phase d’action, où le héros tombe dans une embuscade et doit combattre. » Le jeu compte plusieurs niveaux, qui peuvent tenir le joueur en haleine pendant près de trois heures. Pour Thomas Lefevre, développeur chez Da Viking Code, ce type d'application était une première : « c’est la première fois qu’on a utilisé un moteur qui spatialise l’audio, et la première fois qu’on a travaillé sur un jeu qui n’avait pas de visuel».

Des aveugles consultés lors des tests

Une association lyonnaise de malvoyants, Point de Vue sur la Ville, a été associée au projet pour tester l'application et la perfectionner. Alain Carlier en est le président. Le résultat l'a bluffé, notamment la qualité tridimensionnelle du son : « vous savez si ça vient de devant, de derrière, de droite ou de gauche, vous entendez quand quelqu’un tourne autour de vous, quand les chevaux passent devant. C’est complètement immersif, on a l’impression d’être à l’intérieur de la scène ». Pour bien apprécier cette immersion, l'utilisation d'un casque audio est indispensable. « A Blind Legend » n'est pas réservé qu'aux non-voyants. Il peut être utilisé par tous, et chacun peut s’amuser à évoluer dans un jeu totalement sonore.