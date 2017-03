Devenez l'envoyé spécial de France Bleu Nord sur le Paris-Roubaix

Vous rêvez d'approcher au plus près les courreurs cyclistes ? De suivre le Paris-Roubaix en tant que reporter ? Dites-nous pourquoi et accompagnez la course dans les conditions des journalistes.

Dimanche 9 avril, le Paris-Roubaix s'élancera depuis Compiègne à 11h.

L'enfer du Nord

La 'Reine des classiques ', aussi surnommée la 'dure des dures ' ou 'l'enfer du Nord ' partira de Compiègne vers 11h pour rejoindre Roubaix aux alentours de 17h, selon les conditions climatiques rencontrées par les participants. La course fait partie du Calendrier mondial UCI .

Un parcours de 257 km dont 55km de pavés. Les pavés font la particularité de la course mais aussi la difficulté. A tout moment la chute ou la crevaison sur ces morceaux de parcours. Et l'épreuve est physiquement très éprouvante pour ceux qui la tentent.

Le vainqueur reçoit un véritable pavé en trophée.

Vous rêvez de suivre la course de Paris à Roubaix ? Devenez le reporter de France Bleu Nord.

Vous avez jusqu'au jeudi 8 avril 17h pour vous inscrire en nous expliquant en quelques mots votre motivation pour devenir notre reporter sur la course. Le jury France Bleu Nord désignera la lettre la plus convaincante le soir-même.

L'auditeur choisi recevra un Ipad Mini et deviendra notre reporter sur le Paris-Roubaix. A Compiègnes (prévoir un moyen de transport), il aura accès à l'espace village accompagné de la personne de son choix. Ensuite direction la course : à bord d'une voiture de la région Hauts de France, il suivra les coureurs. Et à l'arrivée, il aura un accès VIP toujours avec la personne de son choix.

Tout au long de l'a journée, il interviendra sur l'antenne de France Bleu Nord pour nous faire part de ses impressions, de ses rencontres, de ses étonnements. Et il pourra nous envoyer ses photos que nous diffuserons sur notre page Facebook.