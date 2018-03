Devenez l'envoyé spécial de France Bleu sur le Paris-Roubaix 2018

Par Véronique Houdan, France Bleu Nord et France Bleu Picardie

Vous rêvez d'approcher au plus près les coureurs cyclistes ? De suivre le Paris-Roubaix en tant que reporter ? Dites-nous pourquoi et accompagnez la course dans les conditions des journalistes.