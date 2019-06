Du 03 au 07/06/19, 1 Coffret Escale à la Thalasso Valdys à gagner sur France Bleu Breizh Izel ! Cap ou pas Cap ?

Bienvenue à la Thalasso du Groupe Valdys, entreprise familiale dédiée à la Thalasso dans l’ouest de la France. Profitez d'une sélection de soins et séjours Thalasso des centres de thalassothérapie de Roscoff, Douarnenez, Saint-Jean-de-Monts et Pornichet-Baie de la Baule... A vous de jouer !

Région Bretagne, France

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 07/06/19 avec 1 Coffret Escale à la Thalasso Valdys à gagner !

Thalasso.com Valdys Douarnenez

Programme de votre escale :

un séjour de 2 jours avec 1 nuit en hôtel

les petits déjeuners pour 2 personnes

valable à Roscoff ou à Douarnenez ou à Saint Jean-de-Monts

hébergement en chambre double confort / standard

accès à l’Espace Aqua-Détente

validité : 24/03/2020

Venez profiter des activités variées de l’espace aqua Détente

Thalasso.com Valdys Roscoff

Vous hésitez entre un week-end détente et un week-end découverte ? Vous souhaitez profiter des paysages et visiter les lieux touristiques de Bretagne et Pays de la Loire ? Mais vous aimeriez aussi vous relaxer en fin de journée, après des heures de marche, et profitez d’un moment de détente ? Thalasso.com Valdys vous propose son coffret cadeau « Escale ».

Avec cette box cadeau, nous vous proposons une nuit pour 2 personnes dans l’un de nos hôtel 3 ou 4 étoiles à Roscoff, Douarnenez ou Saint-Jean-de-Monts avec petit-déjeuner et accès illimité à nos espaces aqua-détente avec piscine d’eau de mer chauffée, sauna, hammam, jacuzzi …

Thalasso.com Valdys Saint Jean de Monts

Ce que vous réserve le coffret cadeau « Escale »

Un séjour de 2 jours avec 1 nuit en hôtel en B&B*Profiter d’une nuit d’hôtel valable à Roscoff, Douarnenez et Saint-Jean-de-Monts avec le petit-déjeuner inclus pour 2 personnes.*Hébergement en chambre double confort / standard+

Le plus de notre box cadeau « Escale »

Un accès illimité à l’espace aqua-détente de nos centres de thalasso & spa à Roscoff, Douarnenez, Saint-Jean-de-Monts. Nous vous proposons : piscines ludique d’eau de mer chauffée à 31°, jets massant sous-marins, hammam, sauna, jacuzzis, cardio-training, rivière de marche …